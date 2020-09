Das Finale von “Like Me – I’m Famous” steht kurz bevor. Seid gestern Abend ist nun endlich fix, welche Stars im Finale um den Sieg kämpfen.

Diese drei Promis sind weiter.

Diese 3 Stars sind im Finale von “Like Me – I’m Famous”

Im Halbfinale der RTL-Show “Like Me – I’m Famous” ging es wieder mal heiß her. Neben Streit und Grüppchenbildung steht nun außerdem endlich fest, wer im Finale steht. Leider hat es für den “König von Lloret de Mar” nicht gereicht. Don Francis musste die Promi-Villa verlassen. Damit stehen diese drei Stars nun im Finale der Show:

Melanie Müller

Filip Pavlovic

Alexander Molz

So wird das Finale von “Like Me – I’m Famous”

Und auf das große Finale dürfen sich Fans schon jetzt freuen. Denn das soll ziemlich aufregend und schrill werden. In Clowns-Kostümen müssen die drei Finalisten verschiedene Challenges erfüllen. Außerdem gibt es einen Lügendetektortest und eine schräge Videobotschaft von Helena Fürst, die die Villa bereits nach der ersten Folge verlassen musste. Der Trailer der letzten Folge ist jedenfalls ziemlich vielversprechend. Das Finale läuft am 6. Oktober um 22:15 Uhr auf RTL. Auf TVNOW ist das Finale schon jetzt verfügbar.

Diese Promis sind bereits ausgeschieden

Don Francis

Helena Fürst

Aurelio Savina

Juana Princess

Sarah Knappik

Yasin Cilingir

Dijana Cvijetic

Worum geht es in der Show?

Bei “Like Me – I’m Famous” kämpfen zehn Promis in einer Villa um den Titel als beliebteste Person. Das Konzept der neuen RTL-Show ist schnell erklärt. Zehn deutsche Promis ziehen gemeinsam in eine Luxus-Villa ein. Dort müssen die Kandidaten schließlich “Likes” sammeln. Diese erhalten sie von ihren Mitstreitern. Auf welche Art und Weise sie sich bei ihren Mitbewohnern beliebt machen, um schlussendlich jede Menge Sympathiepunkte zu sammeln, bleibt den Promis selbst überlassen. Am Ende jeder Folge stellt sich dann heraus, wer sich den anderen gegenüber besonders gut präsentiert hat. Denn dann versammeln sich die Kandidaten in der “Like-Lounge”, um sich dort schließlich gegenseitig Likes zu geben. Wer die wenigsten Likes bekommt, muss die Villa verlassen.

Als Startkapital bekommen die Promis vor ihrem Einzug zudem jeweils 20.000 Euro. Mit diesem Geld ist es ihnen möglich anderen Mitstreitern bereits gewonnene Likes abzukaufen. Wer keinen Bock auf Geldhandel hat, kann sich bei den “Fame-Games” extra Likes dazuverdienen. Gedreht wird die Sendung in der deutschen Stadt Rösrath.

Alle Folgen der Show gibt’s auf TVNOW.