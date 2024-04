Könnt ihr euch noch an das Drama während der aktuellen Staffel von „Love Is Blind“ erinnern? Kandidatin Chelsea Blackwell hat darin für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie ihrem Love-Interest Jimmy erzählt hat, ihre Freunde würden sie immer wieder mit Megan Fox vergleichen.

Jetzt hat sich die Schauspielerin selbst zu Wort gemeldet und ihre Meinung zu dem Vergleich geäußert.

Chelsea Blackwell polarisiert mit Aussage

Selten hat eine Aussage bei „Love Is Blind“ für so viel Gesprächsstoff gesorgt, wie jene von Chelsea Blackwell. Bei einem ihrer Pod-Dates mit Kandidat Jimmy hat sie diesem nämlich ein Detail über ihr Aussehen verraten. Sie erzählte ihm, dass ihre Freunde immer wieder zu ihr sagen würden, sie sehe aus wie Megan Fox. Jimmy konnte sein Glück gar nicht fassen, gestand nach dem ersten Aufeinandertreffen jedoch, dass er die Ähnlichkeit jetzt nicht unbedingt sieht. Und auch nahezu das gesamte Netz war entrüstet, dass Chelsea – bzw. ihre Freunde – sie mit der „Transformers“-Darstellerin verglichen.

Die Situation artete schnell aus und Chelsea bekam unzählige ungute Nachrichten von völlig fremden Personen über ihre „äußerliche Fehleinschätzung“. Doch der Reality-TV-Star nahm es mit Humor und postete gleich mehrere Videos dazu auf Tiktok. In einem Interview mit E! News schilderte Chelsea dann aber, wie sie wirklich über die Sache denkt: „Ich finde es lächerlich, dass die Leute sich darüber so aufregen.“

Megan Fox spricht über ihren „Love Is Blind“-Twin

Mittlerweile hat sich Megan Fox zu Wort gemeldet und ihre Gedanken zu der Thematik mit der Welt geteilt. Während des Coachella-Festivals wurde sie – ebenfalls von E! News – gefragt, wie sie zu Chelseas Aussage stehe. Die 37-Jährige habe zu Beginn keine Ahnung gehabt, um wen es sich hier überhaupt handelt, erzählt sie. Doch irgendwann konnte sie die virale „Love Is Blind“-Story nicht mehr ignorieren: „Mir haben noch nie so viele Menschen wegen etwas geschrieben“, verrät Megan.

Aber nicht nur Megans Freundeskreis, auch andere Superstars haben die Schauspielerin auf „diese Sache“ angesprochen. „Auf den Oscar-Partys haben mich die Leute gefragt: ‚Schaust du Love Is Blind?‘ und ich habe gesagt: ‚Nein, aber ich weiß, worauf ihr anspielt'“. Fox erklärt, ist der Fernseher in ihrem Haus die meiste Zeit ausgeschaltet, weshalb sie erst durch Menschen in ihrem Umfeld von der Kontroverse erfahren habe.

„Ich denke schon, dass sie die Wahrheit sagt“

Wie Megan berichtet, finde sie die Art und Weise, wie Chelsea gebasht wird, alles andere als in Ordnung. „Ich habe [die Show] nicht gesehen, aber ich finde generell, dass niemand es verdient hat, gemobbt zu werden.“ Und weiter: „Ich finde, sie hat das nicht verdient und ich denke, dass die Menschen viel zu hart zu ihr waren“. Die Frage aller Fragen lautet nun aber: Sieht Megan die Ähnlichkeit zwischen Chelsea und sich selbst? Ihre Antwort: „Ich habe ein Bild von ihr gesehen. Und die Menschen haben ihr hunderttausend Prozent gesagt: ‚Du siehst Megan Fox irgendwie ähnlich'“, so die 37-Jährige.

„Also ich denke schon, dass sie die Wahrheit sagt und ich hoffe, dass sie immer noch dieses Funkeln in ihren Augen hat. Ich hoffe, die Welt hat es nicht von ihr gestohlen“, zeigt sich Megan melancholisch. Dann wird’s emotional: „Meines [das Funkeln] ist vor langer Zeit gestorben, nachdem ich 20 Jahre lang gemobbt wurde.“ In der Vergangenheit hat Megan Fox bereits immer wieder davon gesprochen, in ihrer Kindheit und Jugend Opfer von Mobbing-Attacken gewesen zu sein. Im Zuge des World Mental Health Days hat die Schauspielerin zudem ein Video veröffentlicht, in dem sie anderen bewusst machen möchte, dass Personen, die jemanden mobben, meist selbst mit dunklen Problemen konfrontiert sind. „Denkt immer daran: Mobber sind keine Bösewichte, sondern verletzte Personen, die damit einfach nur ihren Schmerz loswerden wollen“, so Megan in der Kampagne.

Übrigens: die 6. Staffel von „Love Is Blind“ könnt ihr aktuell auf Netflix ansehen!