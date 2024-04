Jackpot geknackt und im Lotto gewonnen? Was für eine traumhafte Vorstellung! Aber was tut man eigentlich wirklich, wenn man plötzlich Millionen im Lotto gewinnt? Während wir zwar noch von unserem Hauptgewinn träumen, haben wir uns trotzdem schonmal übers Millionär:innendasein Gedanken gemacht. Und darüber, was wir mit dem plötzlichen Reichtum tun würden.

Bevor man aber darüber nachdenkt, was man sich mit dem vielen Geld gönnen will, gibt es vier wichtige Dinge, die man laut Expert:innen auf jeden Fall tun – oder nicht tun sollte!

Im Lotto gewonnen? Diese 4 Tipps solltest du befolgen!

Davon träumen wir doch alle: Millionen im Lotto zu gewinnen! Aber was tun mit dem vielen Geld? Der Online-Anbieter Lottoland gibt Tipps, wie man sich im Ernst- oder besser gesagt Glücksfall verhalten sollte!

1. Ruhe bewahren und bewusst nachdenken

Wie bei allen außerordentlichen Ereignissen im Leben dauert es manchmal eine Weile, bis man sich der Situation bewusst ist und diese entsprechend verarbeiten kann. Deswegen ist es ratsam, vorsichtig vorzugehen, statt alles zu überstürzen und den Gewinn eilig abzuholen. Denn sobald man sich als Gewinnerin oder Gewinner geoutet hat, ändert sich alles. Zuerst kommt die Ungläubigkeit, dann bricht die Riesenfreude aus und Champagnerkorken knallen ohne Ende – die übliche Extravaganz, mit der man frische Millionäre feiert. Der Höhepunkt ist die offizielle Übergabe des Gewinns, oftmals mit einem überdimensional großen Scheck.

Doch nach dem anfänglichen Trubel legt sich die Aufregung und die Realität tritt ein. Zwar verfügt man nun über beträchtlichen Reichtum, doch sollte man sich ebenso bewusst sein, dass selbst eine gewaltige Geldsumme endlich ist. Es empfiehlt sich, gründlich über die Verwendung des Gewinns nachzudenken und die nächsten Schritte sorgsam zu planen. Spezialisierte Hochgewinn-Betreuerinnen und -Betreuer stehen hier zu Beginn zur Seite und raten jenen Glückspilzen etwas Selbstanalyse zu betreiben, innezuhalten und eine Prioritätenliste mit wahren Herzenswünschen anzulegen.

2. Anonymität als Vorsichtsmaßnahme – Schweigen ist Gold

Das Glück an die große Glocke hängen oder die Millionen doch lieber still und heimlich im Vorgarten vergraben und niemandem vom neuen Reichtum erzählen? Lottoland empfiehlt, den Geldregen vorerst geheim zu halten. Doch kann man seinen Gewinn anonym entgegennehmen? Ja, selbstverständlich! Gewinnerinnen und Gewinner haben zu jeder Zeit das Recht, sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Laut Expertinnen sollte man also so lange damit warten, bis man auf die Folgen vorbereitet ist und die notwendigen rechtlichen und finanziellen Vorkehrungen getroffen sind. Dasselbe gilt für Social Media: Voreiliges Teilen dieser Neuigkeiten könnte man später bereuen. In erster Linie geht es also darum, vorsichtig mit den großen News umzugehen und den Gewinn möglichst diskret zu behandeln.

3. Den Job nicht sofort an den Nagel hängen

Vorsicht vor diesem Fauxpas in diesem frühen Stadium. Eine vorschnelle Kündigung nach einem Lottogewinn zählt zu den häufigsten Fehlern. Und den begehen vor allem jene Gewinnerinnen oder Gewinnerin, die es kaum erwarten können, den alten Job hinter sich zu lassen und ihrem Arbeitgeber unverblümt die Meinung zu sagen. Ein bestehender Job bringt jedoch Ruhe in die unerwartete Situation und ermöglicht es, das Glück im gewohnten Alltag richtig einzuschätzen. „Viele Spielerinnen und Spieler, deren Gewinne im einstelligen Millionenbereich liegen, überschätzen, wie lang ihr Geld reichen kann. Ein Haus, ein neues Auto, Anlagefonds oder teure Urlaubsreisen – all das summiert sich. Daher raten wir, die Brücken eines regelmäßigen monatlichen Einkommens nicht voreilig abzubrechen.“, so Laura Pearson, Vice President of Global Corporate Affairs bei Lottoland.

4. Rechtliche Beratung ist das A und O

Nun gilt es, den Realitätscheck vorzunehmen. Ein hoher Jackpot versetzt Gewinner:innen in eine sensible Situation. Denn sie macht anfällig für Opportunist:innen, die es nur auf ihren eigenen Nutzen abgesehen haben. Um Fehlentscheidungen zu verhindern, raten Expert:innen dazu, einen qualifizierten Rechtsbeistand zu kontaktieren, der umfassend in allen relevanten Angelegenheiten, die mit einem Großgewinn einhergehen, unterstützen kann. Neben der rechtlichen Beratung ist jedoch auch die steuerliche Beratung ein wichtiger Faktor, der häufig übersehen wird. Zwar sind Lottogewinne für Personen mit Hauptsitz in Österreich steuerfrei, Erträge aus einer Veranlagung des Gewinnes jedoch nicht. Eine genaue Planung ist hierzu deshalb essenziell. Bei der Auswahl einer geeigneten rechtsfreundlichen Vertretung ist es sinnvoll, nicht nur auf sein Bauchgefühl zu hören, sondern auch eine Person des Vertrauens zu finden, deren oberste Priorität Professionalität ist und die im besten Interesse der Klientinnen und Klienten handelt.