Im Diskuswurf hat Lukas Weißhaidinger jetzt die fünfte Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Japan geholt.

Der 29-Jährige landete auf dem dritten Platz und gewann Bronze.

Lukas Weißhaidinger: Bronze im Diskuswurf

Am Samstag holte sich der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger bei den Olympischen Spielen in Japan im Diskuswurf Bronze, so wie auch schon bei der WM 2019. Der 29-Jährige landete nach dem Schweden Daniel Stahl (Gold) und dessen Landsmann Simon Petterson (Silber) auf Platz Drei. Er ist damit der erste Mann, der eine olympische Medaille in der Leichtathletik für Österreich gewinnt. Insgesamt ist es die achte österreichische Leichtathletik-Medaille und die fünfte Olympia-Medaille in Tokio.

Fünfte Olympia-Medaille für Österreich

Die österreichischen Olympia-Teilnehmerinnen legen heuer außergewöhnliche Erfolge hin. Denn erst vergangenen Sonntag gewann die Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer ganz überraschend eine Goldmedaille im Radstraßenrennen der Damen. Am Mittwoch holte sich Michaela Polleres dann Silber im Judo. Neben den beiden erfolgreichen Frauen gewann auch Shamil Borchashvili eine Bronzemedaille im Judo der Herren. Am Freitag holte sich die Ruderin Magdalena Lobnig dann ebenfalls Olympia-Bronze. Mit der heutigen Bronze-Medaille von Weißhaidinger ist es nun bereits die fünfte olympische Medaille, die bei den Spielen in Japan nach Österreich geht.