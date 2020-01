Wegen einer Dauer-Erektion musste ein Mexikaner notoperiert werden. Denn er hatte eine Viagra-Tablette genommen, die für Stiere ist.

Ganze drei Tage lang hatte er eine Erektion, bis er schließlich doch zum Arzt ging.

Dauer-Erektion: Mann schluckt Stier-Viagra

Laut Medienberichten wurde ein Mann aus Veracruz in Mexiko notoperiert, weil seine Erektion einfach nicht zurückging. Eigenen Angaben zufolge wollte er sich auf ein ganz besonderes Date vorbereiten. Also schluckte er ein Potenzmittel. Allerdings nicht herkömmliches Viagra, sondern eine Tablette, die man eigentlich zur Züchtung von Stieren verwendet. Ein Bild des Mannes im Krankenhaus macht nun im Netz die Runde.

Man hospitalized with '3-day erection' after taking bull sex stimulant https://t.co/0UciOyBtE1 pic.twitter.com/YJ8c9qaZdV — New York Post (@nypost) January 13, 2020

30-Jähriger schluckt Stier-Viagra

Die Konsequenz für dieses Experiment kamen prompt. Drei Tage lang hatte der 30-Jährige einen Ständer. Er hoffte, die Erektion würde von selbst zurückgehen. Schließlich suchte er doch einen Arzt auf. Denn an seinem Zustand schien sich nichts zu ändern. Wie die Zeitung La Republica berichtet, lieferte man ihn dann für eine Notoperation in ein Krankenhaus nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Texas ein.

Notoperation wegen Dauer-Ständer

Dort mussten ihn die Ärzte notoperieren. Denn der 30-Jährige hatte tatsächlich ein Mittel eingenommen, das Bauern in der Region verwenden, um Bullen für die Besamung zu stärken. Diese Mittel sind für Menschen allerdings viel zu stark. Deshalb kämpfte der Mann auch mit einem dreitägigen Dauerständer und unglaublichen Schmerzen. Zudem kann eine zu lange Erektion gefährliche Folgen haben. So kann dadurch etwa das Penisgewebe beschädigt werden, was zu Impotenz führen kann. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einer Amputation.