Sich in jemanden zu verlieben, bedeutet nicht automatisch in einer glücklichen Beziehung zu sein. Denn manch eine Person weiß einfach nicht, wie man mit dem Partner respektvoll umgehen soll – im Gegensatz zu diesen Menschen.

Denn diese 2 Sternzeichen wissen genau, wie man sich in einer Beziehung richtig verhält und tragen ihren Partner auf Händen.

1. Krebs

Die sensiblen Eigenschaften des Krebses helfen ihm zu spüren, was sein Partner will. Und, was das beste für die Beziehung ist. Wenn sich der Krebs verliebt, dann ist alles andere egal. Er würde alles stehen und liegen lassen, nur, damit er mit seinem Schatz Zeit verbringen kann. Der Krebs liest seinem Partner jeden Wunsch von den Lippen ab.

2. Fisch

Der Fisch weiß einfach, wie man sich in einer Beziehung richtig verhält. Fast so, als hätte er nie etwas anderes getan. Ihm ist es sehr wichtig, dass sein Gegenüber glücklich ist. Also versucht er, alles, was der Partner will, in die Tat umzusetzen. Das ist zwar toll, nur sollte er aufpassen, dass er sich dabei nicht selbst verliert.