Auf einer Insel vor der Küste von Mosambik sind insgesamt 86 tote Delfine gefunden worden. Das teilte das zuständige Umweltministerium heute mit.

Die Todesursache der Tiere sei noch unklar. Eine Untersuchung wurde bereits eingeleitet.

86 tote Delfine entdeckt: Todesursache unklar

Laut dem Umweltministerium des südostafrikanischen Landes sei die genaue Todesursache der Delfine derzeit noch völlig unklar. Denn Experten haben keine Spuren von Verletzungen an den Tieren entdeckt. Außerdem hatten die Meeressäuger auch keine verdächtigen Substanzen in ihrem Verdauungssystem, so die Behörden. Man werde den Vorfall nun genauer untersuchen, heißt es.

Auch auf anderer Insel tote Tiere entdeckt

Eigenartig ist, dass man erst am Sonntag im gleichen Gebiet auf der Insel Bazaruto ebenfalls mehrere tote Delfine gefunden hatte. Auch zu diesem Vorfall habe das Ministerium bereits eine Untersuchung eingeleitet.

Die Insel vor der Küste Mosambiks gehört zum Bazaruto-Archiepelgo-Nationalpark und liegt zwischen der Küste Mosambiks und Madagaskar. Die dortigen Gewässer sind geschützt und die Heimat von vielen verschiedenen Meeressäugern wie etwa von Delfinen, Seekühen und Walen.