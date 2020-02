Nun scheint es richtig ernst zwischen Schlagerstar Michael Wendler und Laura Müller zu sein. Die beiden planen eine gemeinsame Zukunft und kauften sich nun sogar ein eigenes Haus in Florida.

Das verrieten die beiden nun in ihrer Doku-Serie “Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika”, die derzeit auf TVNOW zu sehen ist.

Michael Wendler & Laura Müller kaufen neues Haus

Rund 500.000 Dollar soll das neue Haus von Michael Wendler und Laura Müller gekostet haben und liegt direkt an einem künstlich angelegten See in Cape Coral, wie die beiden in der Doku erzählen. Damit wollen die beiden nun endgültig einen Neuanfang starten. Denn bislang lebte das Paar gemeinsam mit Noch-Ehefrau Claudia Norberg in einem Haus. Das soll sich künftig allerdings ändern. “Es ist angenehmer für Laura zu wissen, dass wir gemeinsam ein neues, unbelastetes Haus beziehen”, so Michael Wendler.

Neues Haus ist rennovierungsbedürftig

Bis es so weit ist und der Schlagerstar und seine 19-jährige Freundin in das gemeinsame Haus ziehen, wird es allerdings noch etwas dauern. Denn die Immobilie ist etwas älter und muss zuvor noch rennoviert werden. Dabei soll das Paar Unterstützung von Lauras Vater Klaus bekommen. Und auch Tochter Adeline soll übrigens mit den beiden in das neue Haus ziehen.