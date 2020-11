Die kalten grauen Wintertage stehen uns erst bevor! Doch das ist kein Grund stylingtechnisch eine graue Maus zu sein. Mit ein paar fröhlichen Teilen, kann man ganz leicht schöne Sommerlaune in das Outfit zaubern.

In der Wintersaison tendieren wir schnell zu einem gedeckten unifarbenen Outfit. Dabei lässt sich mit einfachen Stylingtricks der graue Alltagslook sommerlich aufwerten.

Knallige Accessoires

Winteraccessoires wie Mütze, Schal und Co müssen nicht immer dunkel sein. Einfach ein auf Neonfarben setzen und der Gesamtlook wirkt instant fröhlich. Zusätzliches Plus: Knallige Accessoires lassen sich auch in der Tasche schneller finden.

Beanie mit Stickerei von Bershka, € 7,99

Farbige Sonnenbrille

Die Sonne ist ein rares Wesen in den Wintermonaten. Sobald sie jedoch mal hervorblitzt, sollten die Strahlen nicht unterschätzt werden. Sonnenbrillen in fröhlichen warmen Farben verleihen dem Teint eine knackige Bräune.

Orangefarbenes Cat-Eye Modell von Viu, € 225

Schimmernder Schmuck

Ein bisschen Glamour darf nicht fehlen! Hier gilt: The bigger the better! Statementschmuck kann minimal großes bewirken. Besonders über dicke Strickpullis kombiniert, wirken Ketten und Armbänder extracool.

Armband Mary-Jane von Maximova, € 259

Bunte Socken

Noch bevor der erste Schnee liegt, kann man super easy seine Übergangsschuhe kältetauglich machen. Halbschuhe können mit Socken gestylt werden. Das sorgt für gute Laune bei jedem Schritt.

Lackleder Ballerina von Scarosso, € 159