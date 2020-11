In Australien toben derzeit wieder mehrere Waldbrände. Der Auslöser dafür war die Rekord-Hitze am Wochenende. Es wurden Temperaturen von über 40 Grad gemessen.

Bisher konnten bereits mehr als die Hälfte der Brände wieder gelöscht werden.

Über 50 Waldbrände in Australien

Während es bei uns immer kälter wird, kämpft Australien mit unglaublich hohen Temperaturen und zahlreichen Waldbränden. Am Wochenende wurden sogar Höchstwerte von über 40 Grad gemessen. Diese Rekord-Hitze und starke Winde mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h lösten schließlich mehrere Waldbrände aus. Die australische Feuerwehr meldete bereits über 50 Buchfeuer, die sich in ganz Australien ausbreiten. Bisher konnten mehr als die Hälfte der Brände wieder gelöscht werden. Allerdings rechnen einige Experten bereits am Dienstag (Ortszeit) wieder mit erhöhtem Feuer-Risiko. Die Feuerwehr steht in Bereitschaft und versucht weiterhin die Feuer unter Kontrolle zu bekommen, so ihr Sprecher.

Von Klimakrise stark betroffen

Die Nacht auf Sonntag (Ortszeit) galt Meteorologen zufolge als die heißeste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen in Australien. Die Temperaturen schwankten zwischen 37 und 25 Grad.

Erst vor wenigen Wochen hatte der neue Klimareport der australischen Wissenschaftsbehörde (Csiro) und der Meteorologiebehörde (BOM) ergeben, dass sich Australien stärker als der Durchschnitt der Erde erwärmt. Das Land wird den Experten zufolge in Zukunft mit immer mehr extremen Wettersituationen und Waldbränden zu kämpfen haben.