Bei ihrem kürzlichen Besuch in der Ellen DeGeneres Show behauptete Octavia Spencer, sie hätte einen Mitbewohner der anderen Art. Ihr Haus soll offenbar vom Geist eines alten Western-Stars heimgesucht werden.

Doch sie würde es gar nicht anders wollen.

Es spukt im Haus von Octavia Spencer

Im Haus der Hidden Figures Shauspielerin soll es offenbar spuken. Das verriet Octavia in einem Interview mit Ellen DeGenere. Ihr übernatürlicher Mitbewohner soll aber nicht einfach irgendwer sein. Dabei soll es sich nämlich um einen alten Western-Star handeln, der früher in ihrem Haus gelebt haben soll. Sie selbst liebe alte Westernfilme, deshalb gehe sie davon aus, dass sie schon den ein oder anderen Film von ihm gesehen habe. „Es gehörte einem Typen, der Western gedreht hat, also muss ich ein Fan von ihm gewesen sein“, erzählt sie Ellen. Die Moderatorin glaube auf jeden Fall an Geister, antwortete sie auf Octavias Story und sei ein absoluter Fan von Spukhäusern.

„Mein Geist ist freundlich“

Zum Glück wäre der Geist der „Divergent“-Darstellerin alles andere als böswillig. „Mein Geist kann mich heimsuchen, aber er sucht mich nicht heim. Wir haben Grenzen“, so die Oscar-Preisträgerin. Ihr Geist sei viel mehr ein spiritueller Wachmann. Denn er sortiere unfreundliche und böse Menschen im Haus aus, indem er sie indirekt aus dem Haus vertreibe. „Ich liebe ihn, weil er die bösen Leute aussortiert, die nicht da sein sollten“, erzählt die 51-Jährige. Wenn sie zu Besuch waren, dann würden sie nicht länger da sein wollen und nicht mehr wiederkommen. So wisse sie, dass diese Menschen nicht in ihrer Nähe sein sollten. Fühlen sich Menschen allerdings pudelwohl in ihrem Haus, dann wisse sie, dass sie in ihre Nähe gehören.

Ellen fragte die 51-jährige Schauspielerin daraufhin, ob sie auch negative Erfahrungen mit ihrem Poltergeist gemacht habe. „Wenn ich für längere Zeit weggehe, ist er ein wenig schüchtern. Die Türen schließen sich, die Lichter gehen aus, wenn ich sie einschalte“, antwortete Octavia.