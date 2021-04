Ja, die Coronakrise ist wirklich ein harter Brocken, der uns jetzt schon seit über einem Jahr ungebeten begleitet. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft: in den USA droht ein Ketchup-Engpass! Vor allem Fast-Food-Restaurants müssen um die berühmte rote Soße zittern.

Schuld daran ist, wie bei so ziemlich allem gerade, die Pandemie.

Alarmstufe rot: Ketchup-Engpass in den USA

Was für uns das Apfelmus zum Kaiserschmarrn oder der Zimt zum Porridge ist, ist für die Amerikaner das Ketchup zu…so ziemlich allem. Kein Wunder, dass ein großes Chaos droht, wenn der Lieblings-Dip in den USA langsam aber sicher knapp wird. Was uns das zeigt? Neben der ziemlich eindeutigen Ernährung der Amis, hat die Pandemie Auswirkungen auf Dinge, die wir so nie am Schirm hatten.

Besonders betroffen von der drohenden Ketchup-Armut sind Fast-Food-Restaurants, die Ketchup in kleinen Quetschpäckchen zu Pommes und Burgern mitliefern. Denn aufgrund der anhaltenden Pandemie und der unzähligen Lockdowns bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als Take-Away-Essen zu bestellen. Der Run auf die rote Soße ist enorm. Laut dem Wall Street Journal, sind die Preise für Ketchup aufgrund der hohen Nachfrage im letzten Jahr um ganze 13 Prozent gestiegen. Keine guten Aussichten, wenn fast die ganze Welt um ihre Jobs zittert und weniger Geld denn je zur Verfügung hat.

Ketchup ist die beliebteste Soße in den USA

Die Tomatenmark-Essig-Zucker-Mischung belegt Platz eins der am meisten konsumierten Gewürzsoßen in den USA. Das Marktforschungsunternehmen Euromonitor hat ermittelt, dass die amerikanische Gastronomie im vergangenen Jahr rund 300.000 Tonnen Ketchup einkaufte und auch zu Hause wird die rote Soße gern verdrückt. Durch die Corona-Pandemie ist der Ketchup-Umsatz allein in den USA im Jahr 2020 auf über eine Milliarde Dollar gestiegen. Das sind etwa um 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die beliebteste Marke ist und bleibt “Heinz Ketchup” mit fast 70 Prozent Marktanteil. Und da die weltweit bekannte Marke auf einen Ansturm gemischt mit der Pandemie nicht vorbereitet war, kommt es jetzt zu Lieferengpässen und die Fast-Food-Restaurants müssen improvisieren, da Ketchup zu einem seltenen Gut werden könnte.