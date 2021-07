Auf Reddit trendet momentan die nächste Diskussion. Diesmal erzählt sich die Reddit-Community die skurrilsten und witzigsten Gründe, warum sie beim Sex mittendrin aufhören mussten. Wir haben jetzt auch unsere miss-Community gefragt. Die besten Geschichten auf Reddit und in der miss-Community haben wir hier für euch gesammelt.

Manchmal passieren unerwartete Dinge, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Glaubt uns, die Geschichten sind einfach zum Schreien.

Das sind die skurrilsten Sex-Stories:

1. Die Lampe mit dem Klatschsensor

“Ich habe eine Lampe mit Klatschsensor und das Geräusch der Hoden, wie an die Po-backen klatschten, schalteten die Nachttischlampe an… Wir machten dann aber direkt weiter, nach einer hysterischen Lachpause.”

Antwort eines Redditors: “hell…dunkel…hell…dunkel…hell…dunkel..hell..dunkel..hell..dunkel.hell.dunkel.hell.dunkel.helldunkelhelldunkelhelldunkel…”

via GIPHY

2. iTunes Songs im Shuffle-Modus

“Ihr wisst, wie das so in einer neuen Beziehung ist. Man macht sich immer Sorgen, dass man etwas sehr Peinliches tut. Also, normalerweise schalteten wir immer ihre iTunes Playlist auf Shuffle, wenn wir zur Sache kamen, aber ihr Smartphone war gerade nicht in Reichweite, also nahmen wir meins. Was ein großes Risiko war, weil 50 Prozent meiner gedownloadeten Songs lächerlicher Scheiß war. Aber ich war geil und in Eile, also ging ich das Risiko ein. Für eine Weile ging es gut! War ein guter Mix von guter Sex-Musik. Ich war hinter ihr und gerade sehr vertieft. Dann startet Ray Parker Jr. den Ghostbusters-Soundtrack zu schmettern. Sie erstarrte und drehte sich nicht um. Ich erstarrte auch. Währenddessen versuchte ich schon, mir irgendwas zu überlegen, wie ich das abtun kann, ohne dass es uns aus der Stimmung bringt. Dann kicherte sie und sagte “Bustin makes me feeel good” und legte wieder los während sie sich den Arsch ablachte. Offensichtlich musste ich sie einfach heiraten. Drei Jahre später ist Ghostbusters immer noch in unserer Sexplaylist.”

via GIPHY

3. Die Ninja-Katze

“Damals war meine Katze noch ein ganz kleines Baby. Mein Exfreund und ich waren gerade mitten bei der Sache in der Missionarsstellung, als meine kleine Katze plötzlich zur Ninja-Attacke ansetzte und ihm wie besessen auf den Rücken sprang und unermüdlich den Rücken zerkratzte.”

via GIPHY

4. Der Blutzuckerspiegel sinkt

“Mein Freund hat Diabetes. Wir hatten gerade Sex und alle Zeichen zeigten Richtung Höhepunkt. Dann hörte er ganz plötzlich auf, weil sein Blutzucker gesunken war und schrie ganz laut ‘SAFT!!!!’

via GIPHY

5. Mexikanisches Essen wirkt nicht nur anregend

“Es fing an zu brennen… es wurde sehr, sehr schnell sehr schlimm. Dann stellte sich heraus, dass mein Freund sich nicht die Hände gewaschen hatte, nachdem wir zuvor Jalapeño Poppers gemacht hatten. Es war wie ein Inferno dort unten.”

via GIPHY

6. Er hatte einen Vogel

“Mein Freund hat einen Nymphensittich als Haustier. Als wir gerade dabei waren, fing sein Vogel plötzlich an ‘If you’re happy and you know it clap your hands’ zu singen und pfiff uns nach… während er uns beobachtete.”

via GIPHY

7. Der verfehlte Po-Klaps

“Meine Frau saß auf mir und ich hob meine Hand, um ihr einen Klaps auf den Po zu geben. Sie bewegte sich nach oben als mein Klaps schon mitten auf dem Weg war. Ihre Bewegung führte dazu, dass der Klaps ihren Po verfehlte und mich mit aller Kraft in meinen besten Stücken traf. Dann mussten wir erst mal eine Pause einlegen.

via GIPHY