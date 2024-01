Der diesjährige Stargast am Wiener Opernball von Kult-Unternehmer Richard Lugner steht fest: Priscilla Presley kommt im Februar nach Österreich! Mit der Ehefrau der verstorbenen Rock’n’nRoll-Legende Elvis Presley hat sich der 91-Jährige eine wahre Ikone in seine Lounge geholt, die momentan wieder in aller Munde ist.

Denn der gefeierte Kinofilm „Priscilla“ gibt aktuell Einblicke in das Leben der 78-jährigen Witwe.

Priscilla Presley ist Stargast am Opernball

Kult-Österreicher Richard Lugner ist am Puls der Zeit! Denn sein diesjähriger Stargast am Wiener Opernball lässt staunen: keine Geringere als Priscilla Presley wird den 91-Jährigen am 8. Februar ins Wiener Opernhaus begleiten. Wie der Baumeister während einer Pressekonferenz verriet, habe er schon seit Jahren drauf gehofft, dass ihn die 78-Jährige einmal auf das Kultevent begleiten wird. Jetzt ist es endlich so weit und „Mörtel“, wie der Unternehmer liebevoll genannt wird, kann die Schauspielerin und Frau des verstorbenen „King of Rock’n’Roll“, Elvis Presley, endlich kennen lernen.

„Ich bin auf dem Weg und wir werden eine tolle Zeit haben“, heißt es in einer Videobotschaft von Priscilla. Wer also darauf spekuliert, die Schauspielerin mal persönlich zu sehen, sollte sich rund um den 8. Februar in der österreichischen Hauptstadt aufhalten. Denn alle, die Richard Lugner kennen, wissen, dass er gerne mal ein spezielles Touristen-Programm für seine Opernballgäste geplant hat. Eine Rundfahrt in Schönbrunn? Eine Shoppingtour durch den 1. Bezirk? Oder ein Besuch in kultigen Food-Hotspots sind also durchaus möglich.

Tochter ist jetzt für Gäste verantwortlich

Jedes Jahr im Jänner blickt man in Wien gespannt auf die Bekanntgabe des Opernballgastes von Richard Lugner. Immerhin nimmt der Unternehmer dafür jedes Mal sehr viel Geld in die Hand, um mit den Stars, die ihn begleiten für große Aufmerksamkeit und Medienrummel zu sorgen. In der Vergangenheit waren etwa Grace Jones, Sophia Loren, Pamela Anderson, Kim Kardashian, Paris Hilton, Jane Fonda, und viele weitere Ikonen an der Seite des 91-Jährigen zu sehen.

Seit ein paar Jahren unterstützt ihn jetzt aber Tochter Jacqueline Lugner. Vor allem bei der Wahl der Stars sei sie ihm sehr behilflich, da sie sich laut ihm „viel besser auskenne“ und wisse, „wer gerade interessant ist“.

Film „Priscilla“ mit zahlreichen Nominierungen

Von großem Interesse ist Priscilla Presley aktuell auf jeden Fall. Mit dem Biopic „Priscilla“ von Star-Regisseurin Sofia Coppola wird das Leben der „Die nackte Kanone“-Darstellerin wieder zum Thema gemacht. Dabei schlüpft Schauspielerin Cailee Spaeny in die Rolle der jungen Priscilla. „Saltburn“-Star Jacob Elordi ist als Elvis zu sehen.

Gezeigt wird die Geschichte von Priscilla und Elvis, die beginnt, als Priscilla gerade mal 14 Jahre alt war. Der Film wurde bereits für einen Golden Globe, einen People’s Choice Award, einen Critic’s Choice Award und viele weitere renommierte Preise nominiert. Ob auch eine Oscar-Nominierung mit dabei ist, werden wir in Kürze erfahren.