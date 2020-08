Nach den überraschenden Ausstiegen von Jennifer Frankhauser und Senay Gueler, kommt nun ein neuer Promi in den Märchenwald. Alessia-Millane Herren wird ab heute bei “Promi Big Brother” zu sehen sein.

Die 18-Jährige ist die Tochter von Ballermann-Star Willi Herren.

Zuwachs für den Märchenwald

Promi Big Brother bekommt einen neuen Star! Kürzlich gab die Show auf Instagram bekannt, dass die Tochter von Willi Herren in den Märchenwald einziehen wird. Die 18-jährige Alessia-Millane Herren macht es mit dieser Ankündigung ihrem Vater gleich. Denn dieser war bereits 2017 bei der Show dabei und war damals sogar im Finale zu sehen. Ob seine Tochter es auch so weit schaffen wird? Alessia selbst freut sich auf jeden Fall auf die Teilnahme: “Ich finde diese Spiele und Matches total interessant und dass man mit so vielen fremden Leuten unter einem Dach lebt. Das ist krass”, erklärte sie vorab in einem Einzelinterview.

Ihre Teilnahme könnte bei “Promi Big Brother” für Konflikte sorgen

Der Grund für den Zuwachs ist, dass bereits nach der ersten Woche nur mehr 13 von den ursprünglichen 16 Kandidaten übrig sind. Denn Claudia Kohde-Kilsch musste schon nach wenigen Tagen gehen und Senay Gueler und Jennifer Frankhauser sind freiwillig ausgetreten. Das kam auch für die Produzenten der Show völlig unerwartet. Deshalb wurde jetzt Alessia-Millane Herren auserwählt, um ihre Plätze einzunehmen. Ihr Teilnahme könnte aber auch für viel Chaos sorgen. Denn sie und Reality-Sternchen Emmy Russ sind keine Unbekannten. Bei der Show “Ab ins Kloster” haben sich die zwei kennengelernt und sind nicht gerade im Guten auseinander gegangen. Wir sind gespannt, wie es mit den beiden bei “Promi Big Brother” weiter geht.