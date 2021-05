Ein schwerer Fall von Tierquälerei sorgt derzeit in Wels in Oberösterreich für Aufregung. Denn dort sollen zwei unbekannte Mädchen einen Schwan mit Steinen beworfen und getötet haben.

Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen zu den mutmaßlichen Täterinnen.

Schwan mit Stein beworfen und getötet

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll es in Wels in Oberösterreich zu einem schweren Fall von Tierquälerei gekommen sein. Im Freizeitpark Wimpassing sollen zwei bislang unbekannte Mädchen einen Schwan zu Tode gequält haben. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen bewarfen das Tier angeblich mehrmals gezielt mit einem rund zehn Zentimeter großen Stein, bis sie es schließlich trafen und so töten. Den toten Schwan sollen die unbekannten Mädchen am Ufer zurückgelassen haben. Das berichtet eine Augenzeugin. Denn eine 80-jährige Frau beobachtete den Vorfall und verständigte schließlich die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Als die Beamten am Tatort eintrafen, sollen die beiden Mädchen bereits weg gewesen sein. Jetzt laufen die Ermittlungen und es wird um Hinweise gebeten. Die beiden Mädchen sollen etwa zehn bis zwölf Jahre alt sein. Nähere Details sind jedoch nicht bekannt. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Mädchen hat, der soll sich unter dieser Telefonnummer melden: 05913304191. Die Polizei bittet außerdem darum, bei solchen Vorfällen sofort den Notruf zu verständigen.