Bei den Dreharbeiten zum Actionfilm „Expendables 4“ ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Insgesamt mussten drei Männer im Krankenhaus behandelt werden. Einer davon zog sich sogar lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Dreharbeiten finden gerade auf der griechischen Insel Thessaloniki statt.

„Expendables 4“: Techniker zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Nur wenige Tage nach den tödlichen Schüssen am Set des Films „Rust“ ist es auch bei den Dreharbeiten zu Sylvester Stallones Action-Spektakel „Expendables 4“ zu Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Griechische Medien berichten von drei voneinander unabhängigen Zwischenfällen am Set.

So soll ein bulgarischer Techniker bei Arbeiten im Ort Vasilika von einem Boot gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Das bestätigte die griechische Filmkommission am Mittwoch der Tageszeitung „Kathimerini“. Zuvor hatten griechische Medien berichtet, der Techniker liege noch in einem Krankenhaus in Thessaloniki und kämpfe um sein Leben.

Zwei weitere Unfälle

Wenig später habe ein Stuntman einen Kameramann mit einem Fahrzeug verletzt, heißt es weiter. Der dritte Unfall binnen kürzester Zeit beim Dreh zum neuen Film von Sylvester Stallone trug sich dann offenbar während einer weiteren Actionszene zu. Der Stuntman von Co-Star Jason Statham habe sich beim Versuch, von einem Auto zum nächsten zu springen, ebenfalls verletzt. Über die Schwere dieser beiden Verletzungen ist nichts bekannt. Die Männer seien ins Krankenhaus gebracht worden, nun aber wieder bei bester Gesundheit.

Sicherheitsmängel am Set?

Diese Nachricht macht nur kurze Zeit nach der Tragödie am Set des Westerns „Rust“ die Runde, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen von Schauspieler Alec Baldwin abgegebenen Schuss verstarb. Und einmal mehr rückt die Frage in den Vordergrund, inwiefern die Sicherheit von Filmcrew bei Filmproduktionen ausreichend gewährleistet ist. Ob bei den Unfällen am Set von „The Expendables 4“ fahrlässig gehandelt wurde, ist nicht bekannt. Ein offizielles Statement zu den Vorfällen ist bislang noch nicht erfolgt. Anders als bei Baldwins Film „Rust“, laufen die Dreharbeiten von „The Expendables 4“ trotz der Unfälle weiter.

Der Film soll 2022 in die Kinos kommen. Neben Actionstar Jason Statham stehen in Thessaloniki auch Schauspielerin Megan Fox und Rapper 50 Cent vor der Kamera. Zur Besetzung zählen außerdem Sylvester Stallone, Dolph Lundgren und Andy Garcia.