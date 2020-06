View this post on Instagram

Der #babyboom hält weiter an! 😍 Bei den Schwarzschwanz-Präriehunden gibt es gleich sechsfachen Nachwuchs! ❤ Die Jungtiere sind Mitte April zur Welt gekommen. Nun unternehmen sie schon regelmäßig längere Ausflüge. ☀️ Bei der Geburt waren die Jungtiere nur 15 Gramm schwer, nackt und blind. 😊 Auf #instatv findet ihr ein Video der kleinen Hörnchen. 🎬 📸 @zupancdaniel