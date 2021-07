Anscheinend ist die Vorfreude auf den neuen “Sex and the City”-Reboot “And Just Like That” viel zu groß. Denn nun wurde das Drehbuch geleakt. Und der Drehbuch-Leak offenbart: Es gibt wieder großes Mr. Big Drama auf das wir uns freuen dürfen.

SPOILER ALERT: Wer nicht wissen will, worum es geht, sollte an dieser Stelle am besten aufhören weiter zu lesen.

“Sex and the City”-Leak verrät großes Mr. Big Drama

Unsere Erwartungen an den neuen Sex and the City Reboot sind sehr groß – so ehrlich müssen wir sein. Allerdings scheint die Vorfreude bei manchen über die Stränge zu schlagen. Denn nun wurde das Drehbuch zur neuen Auflage von Sex and the City geleakt. Und der Leak, das dem Page Six Magazin vorliegt, verrät so einiges über die Beziehung zwischen unseren Serienlieblingen Carrie und Mr.Big. Offenbar scheint es in ihrer Ehe heftig zu kriseln. Die beiden sollen sich in der neuen Staffel sogar mitten in einer bitteren Scheidung befinden. In der geleakten Szene beklagt, die jetzt in ihren 50ern steckende Carrie, die Scheidung mit Mr.Big. Denn wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, heiratete das Paar in dem ersten SATC-Film. Aber mal ehrlich: Ist ein Carrie und Big Drama noch eine Überraschung für uns? Nicht wirklich. Wird uns dieser Handlungsstrang trotzdem faszinieren? Davon gehen wir aus! 😉

So sieht die geleakte Szene aus

Das geleakte Drehbuch zeigt folgendes Szenario: Carrie sitzt mit Stanford, Miranda und Charlotte gemütlich in einem Lokal beim Abendessen und erzählt ihren Freunden, dass es nicht gut um sie stehe. “Ich nahm den Podcast auf und ich wusch mir meine Haare. Ich aß oder schlief nicht, aber zumindest fühlte sich meine Ehe gut an. Jetzt bin ich aber nur noch eine von den Frauen, um die er sich gekümmert hatte?” Wie die SATC-Fans unter euch ja sicherlich wissen, war Big ja auch schon vor Carrie zweimal verheiratet. Demnach hat er schon zwei Scheidungen hinter sich. Jetzt steht scheinbar die dritte an, die offensichtlich ähnlich abläuft, wie so viele andere Scheidungen: Es wird über die Finanzen gestritten.

Das Big-Drama bleibt der rote Faden

Das Hin und Her zwischen den beiden sind wir SATC-Fans, ja inzwischen gewohnt. Denn bis sie endlich in Staffel 6 Folge 20 endgültig zusammengefunden hatten, haben wir schon einiges durchgemacht. Kaum haben wir uns an den Gedanken gewöhnt, ging das Liebesdrama in den Filmen weiter. Die abgeblasene Hochzeit, dann doch die Hochzeit im ganz kleinen Rahmen. Im zweiten Film kommt der Ehealltag und Carries Kuss mit Ex-Freund Aiden in Abu Dhabi. Wirklich! Es war anstrengend. Trotzdem denken wir uns immer noch: Wir wollen Drama Baby, Drama! Das Serien-Revival können wir also kaum erwarten!