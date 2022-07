Es gibt wohl fast nichts Ärgerlicheres als dieses Szenario: Man verbringt gefühlt Stunden in der Obstabteilung im Supermarkt, um DIE perfekte Wassermelone auszuwählen. Doch irgendwie schafft man es dann exakt die eine Wassermelone herauszupicken, die entweder nach nichts schmeckt oder schon fast verfault ist. Um euch solch ein Wassermelonen-Debakel zu ersparen, haben wir ein paar Tipps zusammengefasst, die euch dabei helfen ein leckeres Früchtchen auszuwählen.

Spoiler: Das Klopfen könnt ihr euch sparen!

Tipp 1: Die Härte der Schale!

Starten wir mit dem wohl offensichtlichsten Kriterium: der Schale! Genauer gesagt, geht es um die Haptik der Wassermelone! Denn ertastest du beim Melonen-Check eine oder mehrere weiche Stellen, ist das kein gutes Zeichen. Die Melone ist schon überreif, und nicht mehr zu empfehlen. Denn eine gute Wassermelone hat immer eine harte und symmetrische Schale, die keine Dellen aufweist. Dieser Tipp gilt übrigens nicht nur für Wassermelonen, sondern eigentlich jede Melone.

Tipp 2: Die Farbe!

Schaut euch die Farbe der Wassermelone am besten ganz genau an. Eine glänzend grüne Farbe zeigt bei Wassermelonen nämlich Unreife an, während ein mattes Grün mit netzartigen Gelbanteilen für eine fortgeschrittene Reife spricht. Sprich: dunkel heißt süß, glänzend heißt unreif. Allerdings kommt es hierbei auch auf den Zeitpunkt der Ernte an. Ob die Melone tatsächlich ausreichend reif geerntet wurde, zeigt nämlicher folgender Punkt!

Tipp 3: Der Gelbe Fleck!

Wassermelonen-Tiger ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass jede Melone einen Fleck auf der Schale hat! Das liegt daran, dass die Frucht während des Wachstums auf dem Boden liegt. Wieso diese Info für euch relevant ist? Der Fleck ist tatsächlich ein guter Indikator für die Reife der Frucht. Je dunkler – sprich oranger – er ist, desto besser wird die Melone schmecken. Von Wassermelonen mit weißen oder hellgrünen Flecken solltet ihr daher die Finger lassen – diese haben nämlich auch deutlich weniger Geschmack.

Tipp 4: Das Gewicht!

Na gut, du stehst jetzt vor einem Dilemma. Du hast zwei Wassermelonen gefunden, die beide eine scheinbar identisch gleichmäßige Schale haben und gleich groß sind? Dann wähle die schwerere. Klar, mit dem nach Hause schleppen ist das so eine Sache. Aber die Schlepperei zahlt sich aus! Der Grund: Je schwerer die Wassermelone, desto mehr Wasser hat sie, desto reifer ist sie. Thank us later! 😉

