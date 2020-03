Die Stars nehmen die Corona-Krise sehr ernst und distanzieren sich von ihrem sozialen Umfeld. Damit ihnen nicht langweilig wird und sie ihre Fans weiterhin mit Content versorgen, versuchen sich jetzt immer mehr auf TikTok.

Cara Delevingne, Kaia Gerber und auch Justin Bieber verbringen ihre Zeit momentan in Selbstisolation. Still wird es aber trotzdem nicht um sie: Die Stars lassen mit lustigen TikTok-Videos von sich hören.

TikTok als Zeitvertreib

TikTok kann schnell mal süchtig machen. Das ist jetzt auch bei den Stars angekommen. Model und Schauspielerin Cara Delevingne nutzt die Zeit in häuslicher Quarantäne um ihre Fans mit TikTok-Videos zu versorgen. Unterstützt wird sie dabei von Freundin und Pretty Little Liars-Star Ashley Benson.

Auch das Model Kaia Gerber setzt sich dafür ein, dass Menschen in Zeiten des Coronavirus liebe zuhause bleiben. Gemeinsam mit BFF Tommy Dorfman (13 Reasons Why), zeigt sie sich deshalb auf der beliebten Social Media Plattform. Und wer ganz genau hinsieht, der kann im Hintergrund vielleicht Cara Delevingne und Ashley Benson erkennen, die gemeinsam auf der Couch liegen. Friends-Quarantining at it’s best!

Sänger Justin Bieber hat gerade seeeehr viel Zeit und kann sie entspannt mit Ehefrau, Model Hailey Bieber genießen. Damit den beiden der Gesprächsstoff nicht ausgeht, haben sie einen super Trick: Einfach ein paar Videos machen und tanzen!