Erfreuliche Nachrichten für alle Dschungelcamp-Fans: Die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern! Wie jedes Jahr, zieht es auch 2024 Promi-Kandidat:innen in den australischen Dschungel, welche sich dort tierischen Herausforderungen stellen.

Jetzt hat RTL endlich verraten, wann das Dschungelcamp startet.

Das Dschungelcamp geht in die 17. Runde

Das lange Warten hat ein Ende: RTL verkündet heute Morgen auf Social Media das Startdatum der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alle Dschungelcamp-Fans sollten sich am besten den 19. Jänner 2024 fett im Kalender eintragen. Denn zur Prime Time gibt es für das TV-Publikum ein neues Abenteuer deutscher Promis im australischen Dschungel zu sehen. „Dieses Dschungelcamp wird der Brüller!“ verspricht der Sender in der Ankündigung auf Instagram.

Das Highlight an der Ankündigung: Es geht direkt beim ersten Ausstrahlungstermin mit einer dreistündigen Liveshow zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr los! An allen anderen Tagen begrüßen die Moderator:innen Sonja Zietlow und Jan Köppen das TV-Publikum wie gewohnt um 22:15 Uhr live aus dem Dschungel.

Zwei Kandidat:innen wurden bereits verkündet

In wenigen Wochen kämpfen deutsche Stars wieder um die begehrte Dschungelkrone. In der vergangenen Staffel konnte Djamila Rowe sich die begehrte Krone erkämpfen. Wie jedes Jahr sind die Promis der Wildnis ausgesetzt und haben tierische Challenges und fiese Aufgaben zu bewältigen. Neben den Herausforderungen, denen sie gestellt sind, gewinnen die Zuschauer:innen auch einen Einblick in ihr persönliches Leben. Bisher wurden nur zwei von gewöhnlich zwölf Kandidat:innen der neuen Staffel vom Sender bestätigt: Der Schauspieler Heinz Hoenig und Rennfahrerin sowie Model, Cora Schumacher. Welcher Star sich wohl in der neuen Staffel die Krone aufsetzen wird? Wir sind gespannt!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.