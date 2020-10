Auch mal “Nein” zu sagen, fällt vielen unglaublich schwer. Denn wer will schon gerne jemanden enttäuschen? Allerdings tun sich manche dabei besonders schwer, denn sie wollen es immer allen recht machen.

Vor allem diese vier Sternzeichen können einfach nicht “Nein” sagen und stellen sich immer hinten an.

Krebs

Der Krebs ist unglaublich aufopfernd und kümmert sich total gerne um andere. Denn er will unbedingt, dass es seinen Liebsten gut geht und ja niemand enttäuscht oder gar verletzt wird. Er weiß nämlich ziemlich genau, wie sich das anfühlt. Dabei vergisst er oftmals auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse.

Fische

Auch Fische sind besonders einfühlsame und aufmerksame Menschen. Denn auch sie selbst sind total sensibel. Gerade deshalb wollen sie andere nicht enttäuschen und tun alles dafür, es jedem recht zu machen. Schaffen sie das mal nicht, sind sie am Boden zerstört.

Jungfrau

Jungfrauen sind in ihrem Freundeskreis bekannt dafür, gute Ratschläge zu geben und immer die richtigen Worte zu finden. Für so gut wie jede Situation haben sie eine Lösung. Denn dieses Sternzeichen hat extreme Ansprüche an sich selbst und will für andere perfekt sein. Aus diesem Grund kann sie auch nicht nein sagen und will es immer allen recht machen. Scheitern kommt für sie nicht infrage, denn die Jungfrau will allen gefallen.

Waage

Auch die Waage hasst es, andere Menschen zu enttäuschen. Denn Ausgeglichenheit und Harmonie sind ihr unglaublich wichtig. Anstatt “Nein” zu sagen, tun sie alles dafür, um ja kein Ungleichgewicht in eine Beziehung zu bekommen. Und das selbst, wenn sie eigentlich gar nicht wollen oder keine Zeit haben. Harmonie geht für die Waage einfach vor.