Während die einen im April eine absolute Pechsträhne haben, sind die anderen echte Glückspilze. Ob bei dir gerade alles rund läuft oder nichts so klappen will, wie du dir das vorgestellt hast, hängt mit deinem Sternzeichen zusammen.

Diese vier Tierkreiszeichen haben das Glück im April definitiv auf ihrer Seite.

Widder

Widder sind im April definitiv echte Glückspilze. Irgendwie fällt diesem Sternzeichen plötzlich alles in den Schoß und es muss kaum einen Finger rühren, um seine Ziele zu erreichen. Der Widder ist in diesem Monat voller Energie und Tatendrang. Er glaubt gerade alles zu schaffen, was er sich vorgenommen hat – und so ist es auch. Sei es in der Liebe oder im Job, besser könnte es für ihn gerade nicht laufen.

Fische

Der Frühling bringt den Fischen neue Energie und frische Motivation. Sie widmen sich jetzt ihrer Selbstverwirklichung und machen endlich mal nur das, was sie wollen und ihnen Spaß macht. Dieses Sternzeichen richtet sich sonst immer viel zu sehr nach den anderen. Doch im April wird das anders. Und dieser Plan geht absolut auf, denn das Glück steht jetzt mehr dann je an der Seite der Fische.

Löwe

Auch der Löwe hat das Glück im April auf seiner Seite. Er erlebt jetzt einen richtigen Aufschwung und findet endlich neue Motivation. All seine Pläne gehen auf und er fühlt sich in seiner Haut gerade richtig wohl. Diese positiven Vibes schwappen auch auf andere über und machen den Frühlingsbeginn für den Löwen und seine Liebsten zu einem echten Highlight.

Zwillinge

Zwillinge sind diesen Monat ebenfalls die größten Glückspilze. Sie sind im Moment total ausgeglichen und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Vor allem die Singles unter den Zwillingen können sich so richtig freuen. Denn in Sachen Liebesglück schaut es für sie ziemlich gut aus. Und auch die Vergebenen erleben gerade einen neuen Aufschwung in ihrer Beziehung und fühlen sich mit ihrem Partner glücklicher denn je.