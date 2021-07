Es gibt Menschen, denen es extrem schwerfällt zu verzeihen. Sie vergessen einfach nie, wenn jemand sie verletzt hat oder nicht loyal gehandelt hat und sind ziemlich nachtragend.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen können die Vergangenheit nicht ruhen lassen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales Sternzeichen, das einfach nicht loslassen kann. Egal ob im Job, in Freundschaften oder in Beziehungen, der Krebs packt jedes noch so kleine Gefühl in seinen Koffer und schleppt es so ziemlich sein ganzes Leben lang mit sich rum, um es in den richtigen Moment wieder auszupacken und anderen vorzuhalten. Sobald der Krebs von jemandem enttäuscht wird, merkt er sich das für immer!

Skorpion

Auch der Skorpion ist ziemlich nachtragend. Dieses Sternzeichen schmollt seeeehr lange, wenn ihm mal etwas nicht passt. Und ab dann muss man aufpassen, denn meist merkt man dem Skorpion nicht an, dass er sauer auf einen ist. In den unerwartetsten Momenten packt er dann plötzlich seinen Stachel aus. Wer ihm gegenüber nicht loyal ist, sollte lieber in Deckung gehen.

Stier

Der Stier ist für seinen Sturkopf bekannt. Kein Wunder also, dass auch er zu den nachtragenden Sternzeichen zählt. Es braucht ziemlich viel Kraft und Energie, um den Stier um Verzeihung zu bitten und sein Vertrauen zurückzugewinnen. Und selbst wenn er dann doch bereit ist, nach vorne zu schauen, kann er das, was passiert ist und ihn verletzt hat doch nie ganz vergessen.