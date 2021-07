Amal und George Clooney werden angeblich wieder Eltern! Das hat jetzt zumindest ein Insider ausgeplaudert. Und nicht nur das: Das Paar soll offenbar erneut Zwillinge erwarten.

Amal soll bereits ihr erstes Schwangerschafts-Trimester hinter sich haben.

George Clooney: Ist Amal wieder mit Zwillingen schwanger?

Baby-News bei George Clooney und Ehefrau Amal! Das berichten zumindest US-Medien, denn wie ein Insider gegenüber dem OK! Magazine, ausplauderte, erwartet das Paar erneut Nachwuchs. Und auch dieses Mal bekommen die beiden angeblich wieder Zwillinge! Die 43-Jährige habe das erste Trimester bereits hinter sich und freue sich schon auf die Babys, so der Insider. Familie und Freunde von George und Amal wissen offenbar auch schon Bescheid. Man sehe der Menschenrechtsanwältin schön langsam an, dass sie schwanger ist, so die Quelle weiter: “Bald werden es alle wissen”.

Familie Clooney bald zu sechst?

Der 60-jährige Schauspieler und seine 43-jährige Frau sind seit 2014 verheiratet. 2017 brachte Amal dann die Zwillinge Alexander und Ella zur Welt. Die beiden sind mittlerweile vier. Und jetzt soll die Anwältin erneut mit Zwillingen schwanger sein. Laut Insider soll George schon ziemlich aufgeregt sein und sich sehr über die Baby-News freuen. Er wolle einfach jedem davon erzählen, so die Quelle. Angeblich habe das Paar schon länger geplant, nochmal Kinder zu bekommen. Offiziell bestätigt sind die Baby-Gerüchte bislang allerdings noch nicht.