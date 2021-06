Während die einen im Sommer 2021 auf die Liebe ihres Lebens treffen, sind die anderen schon einen Schritt weiter und bekommen ebenfalls eine große Überraschung. Und zwar einen Heiratsantrag!

Diese drei Sternzeichen schweben im Sommer auf Wolke Sieben.

Waage

2021 ist für die Waage ein ganz besonderes Jahr. Denn endlich ist ihr Leben wieder im Gleichgewicht. Sie hat ihre Balance gefunden und ist harmonischer denn je. Nicht nur im Job, sondern auch in Sachen Liebe und Beziehung läuft es für dieses Sternzeichen einfach ausgezeichnet. Wer in einer festen Partnerschaft ist, der denkt derzeit ziemlich viel über den nächsten Schritt und eine Verlobung nach. Diesen Sommer wird es endlich passieren!

Fische

Für Fische ist 2021 ein absolutes Liebesjahr. Vergebene heben ihre Beziehung diesen Sommer auf die nächste Stufe und sind bereit für mehr. Endlich ist der langersehnte Moment gekommen und mit einem Heiratsantrag wird das Liebesglück diesen Sommer perfekt. Alle Zeichen stehen auf eine glückliche gemeinsame Zukunft! Wer schon lange darauf wartet, endlich vom Partner gefragt zu werden, der sollte jetzt also die Gelegenheit ergreifen und die Frage aller Fragen einfach stellen.

Krebs

Auch der Krebs ist diesen Sommer bereit für den nächsten Schritt in der gefestigten Partnerschaft. Hat er einmal seinen Seelenverwandten gefunden, will er ihn nämlich nicht mehr hergeben. Und deshalb ist er nun endlich so weit, seinem Partner einen Heiratsantrag zu machen, um die gemeinsame Liebe zu feiern. Für diesen wichtigen Tag bringt er seine romantischste Seite zum Vorschein und macht den Moment damit unvergesslich.