Dieses Jahr wird für einige von uns noch zum absoluten Traumjahr! Und das haben wir uns nach den vergangenen Monaten echt verdient. Vor allem in Sachen Liebe hält der Sommer 2021 für manche Sternzeichen so einiges bereit.

Diese drei Tierkreiszeichen lernen nämlich demnächst die Liebe ihres Lebens kennen.

Schütze

So einen aufregenden Sommer hat der Schütze schon lange nicht mehr erlebt. Nach einigen turbulenten Wochen und Monaten ist für dieses Sternzeichen endlich Licht am Ende des Tunnels und mit den Temperaturen, die immer weiter nach oben klettern, hebt sich auch die Laune des Schützen und seine positive und energetische Ausstrahlung kommt endlich wieder zurück. Und auch in Sachen Liebe tut sich jetzt so einiges. Der Sommer hat eine richtig fette Überraschung für dieses Sternzeichen parat. Eigentlich liebt der Schütze ja seine Freiheit und lässt sich nur ungern auf feste Partnerschaften ein. Doch unverhofft kommt oft und plötzlich steht jemand vor ihm, der alles verändert: Der Schütze trifft noch dieses Jahr seinen absoluten Soulmate.

Waage

Die Waage schwebt im Sommer auf Wolke Sieben. Völlig unerwartet trifft sie diesen Sommer auf jemanden, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Zurzeit läuft es bei diesem Sternzeichen in allen Bereich richtig rund und das wirkt sich aufs Selbstbewusstsein aus. Die Waage strahlt zurzeit eine absolute innere Ruhe aus und zieht andere damit magisch in ihren Bann – und einer dieser anderen Menschen entpuppt sich dabei als die Liebe ihres Lebens. Vor allem im Juli schlägt das Liebesbarometer besonders aus. Der Sommer 2021 wird für dieses Sternzeichen deshalb unvergesslich!

Krebs

Auch für dieses Sternzeichen wird der Sommer 2021 besonders aufregend. Nachdem vor allem Single-Krebse in den vergangenen Monaten hartnäckig auf der Suche nach einer festen Beziehung waren und die Hoffnung schon fast aufgegeben haben, stehen die Sterne in den Sommer-Monaten nun endlich richtig gut. Jemand, von dem es der Krebs absolut nicht erwartet hat, verändert sein Leben plötzlich komplett und er kann sich vor Gefühlen und Glücksmomenten kaum noch retten. Es fühlt sich einfach alles richtig und perfekt an. Diesen Sommer kommt der Krebs in Sachen Liebe endlich an.