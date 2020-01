Wir wollen doch alle unseren Seelenverwandten finden. Und dabei kann uns unser Sternzeichen helfen. Denn es gibt gewisse Tierkreiszeichen, die sich mehr anziehen, als andere. Vor allem diese Sternzeichen-Konstellationen ziehen sich magisch an.

Es gibt immer zwei Sternzeichen, zu denen man sich besonders hingezogen fühlt.

Krebs und Jungfrau

Beide gelten als sehr verspielt und sind immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Sie harmonieren besonders gut miteinander.

Jungfrau und Skorpion

Auch Skorpion und Jungfrau passen perfekt zueinander. Denn beide investieren gerne viel Zeit in ihre Beziehung und würden alles für den anderen tun.

Skorpion und Steinbock

Diese Kombi ist für die Ewigkeit gemacht. Sowohl der Steinbock als auch der Skorpion sind unglaublich ehrgeizig und ziehen sich deshalb auch magisch an.

Steinbock und Fische

Für diese beiden Sternzeichen stehen Familie und Freunde an erster Stelle. Sie sind beide sehr traditionsbewusst und harmonieren deshalb besonders gut.

Fische und Stier

Fische und Stiere sind unglaublich sinnliche Sternzeichen. Sie glauben an die wahre Liebe, sind treue Seelen und arbeiten hart für eine funktionierende Beziehung. Niemand schätzt sich gegenseitig so sehr, wie diese beiden.

Stier und Krebs

Gemütlichkeit wird bei Stieren und Krebsen großgeschrieben. Gerade deshalb ziehen sie sich auch so magisch an. Sie verstehen sich fast schon blind und sind eine perfekte Kombination.

Zwillinge und Löwe

Zwischen diesen beiden Sternzeichen entsteht oft schon beim ersten Kennenlernen eine ganz besondere Verbindung. Beide sind unglaublich ausdrucksstark und hinterlassen immer einen bleibenden Eindruck. Wenn diese zwei aufeinander treffen, dann entsteht etwas ganz Großes.

Löwe und Waage

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt und damit kann die Waage besonders gut umgehen. Beide dieser Tierkreiszeichen wissen, was es heißt den Ton anzugeben. Zudem haben sie dieselben Vorlieben und harmonieren richtig gut.

Waage und Schütze

Diese beiden Sternzeichen können unglaublich gut miteinander kommunizieren. Beide haben keine Scheu davor offen über ihre Gefühle zu sprechen und Dinge zu kommunizieren, die für sie ein Problem darstellen. Die beste Voraussetzung für eine gute Partnerschaft.

Schütze und Wassermann

Wassermänner und Schütze sind die perfekte Kombination aus Energie, Abenteuerlust und Bedürfnis nach Zweisamkeit und Zuneigung. Sie ziehen sich magisch an und wenn sie sich einmal gefunden haben, ist es meist für die Ewigkeit.

Wassermann und Widder

Während diese beiden sehr individualistisch sind und ihre Unabhängigkeit lieben, so harmonieren so doch perfekt miteinander und führen eine gute Beziehung. Gerade eben, weil sie die Bedürfnisse des anderen so gut verstehen.

Widder und Zwilling

Auch diese beiden Sternzeichen ziehen sich magisch an. Sie haben eine ganz besondere Verbindung, die nichts so schnell trennen kann.