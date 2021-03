Die Temperaturen steigen, die Blumen beginnen zu blühen und die Lust steigt: Der Frühling ist bald da! Die Zeit, sich unter Decken zu verkriechen und zu Kuscheln ist vorbei, jetzt kommt wieder Action ins Schlafzimmer. Besonders für drei Sternzeichen bringt die Jahreszeit Schwung ins Liebesleben.

Diese drei Sternzeichen dürfen sich auf den besten Sex ihres Lebens freuen:

Skorpion

Der Skorpion ist das leidenschaftlichste Sternzeichen überhaupt. Er hat eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Außerdem ist ihm Sex in einer Beziehung sehr wichtig. In den letzten Monaten lief es aber im Bett nicht so gut für den Skorpion. Kommunikationsschwierigkeiten und Belastungen im Alltag beeinflussten auch sein Liebesleben negativ. Zum Glück wendet sich das Blatt nun und das Sternzeichen kann sich auf den besten Sex seines Lebens freuen. Denn mit den höheren Temperaturen steigt auch seine Lust.

Zwillinge

Zwillinge sind zwar sehr offene Menschen, doch sie behalten auch gerne die Kontrolle. Deswegen ist der Zwilling im Bett auch oft zurückhaltend und gerade in einer neuen Beziehung traut er sich nicht so zuzupacken, wie er das eigentlich möchte. Im Frühling ändert sich das aber alles und der Zwilling gibt im Bett komplett die Kontrolle ab. Dadurch kann das Sternzeichen endlich einmal loslassen und ganz neue Seiten an seinem Körper entdecken.

Wassermann

Der Wassermann probiert ständig neue Sachen aus. Vor allem im Bett steht er total auf Abenteuer. Doch in den letzten Monaten hatte er mit seinen Sexpartnern nicht so viel Glück. Es fehlte ihm das gewisse Etwas. Im Frühling trifft er aber endlich den Menschen, mit dem er sexuell auf einer Wellenlänge ist. Im Bett hatte der Wassermann noch nie so viel Spaß wie jetzt.