Wir alle haben Vorlieben im Bett. Aber jeder Mensch hat auch seine eigene perfekte Stellung, die er einfach immer beim Sex machen will. Diese kann auch vom Sternzeichen abhängen.

Denn diese Sex-Stellung liebst du, laut deinem Tierkreiszeichen:

Wassermann

Der Wassermann ist ein sehr kreatives Sternzeichen. Deshalb probiert er auch im Bett einiges aus und versucht immer wieder neue Stellungen. Doch am besten passt der stehende Doggy zu ihm. Er liebt die Herausforderung dieser Sex-Stellung und den Spaß an der Sache. Dabei greift der stehende Mann, ähnlich wie beim Schubkarrenspiel, die Beine seines Partners. Dieser stützt sich mit den Händen am Boden ab. Dann rückt er näher und dringt stehend ein.

Fische

Fische wollen vor allem beim Sex besonders viel Intimität. Ihrem Partner dabei in die Augen zu sehen ist ihnen deshalb besonders wichtig. Deshalb ist die seitliche Missionarsstellung auch genau das Richtige für dieses Sternzeichen. Beide Partner liegen kuschelnd seitlich zueinander gerichtet. Die Arme werden um den Partner geschlungen und er kann dabei perfekt in sie eindringen. Diese Stellung ist unglaublich intim und romantisch, genau das Richtige für Fische.

Widder

Widder geben gerne den Ton an. Und das machen sie auch im Bett. Im Grund gefällt ihnen jede Stellung, bei der sie die Kontrolle behalten. Am besten zu diesem Sternzeichen passt aber die umgekehrte Reiterstellung. Dabei liegt der Mann auf dem Bett und die Frau hockt sich, mit dem Rücken zu ihm gewandt, auf ihn drauf und führt so den Penis in sie ein. Diese Stellung verspricht nicht nur viel Spaß, sondern auch noch unglaubliche Orgasmen.

Stier

Stiere sind im Bett echte Genießer. Auch, wenn sie sonst eher stressig und aufgewühlt wirken, wollen sie es im Bett doch eher entspannt angehen. Deshalb liebt dieses Sternzeichen auch die Löffelchen-Stellung. Dabei liegen die Partner, wie beim Kuscheln, im Löffelchen und der Mann dringt von hinten in die Frau ein. Stiere lieben das Gefühl von Geborgenheit, das sie dabei empfinden.

Zwilling

Zwillinge wirken in der Öffentlichkeit eher schüchtern und zurückhaltend. Deshalb trauen viele diesem Sternzeichen nicht zu im Bett so richtig abzugehen. Doch das tun sie. Ihre liebste Stellung ist das erotische V. Dabei sitzt die Frau auf einem Tisch, hebt die gespreizten Beine so hoch es geht, während er von vorne in sie eindringt. Eine echte Herausforderung, aber unglaublich erotisch.

Krebs

Krebse brauchen beim Sex eine große Portion Liebe und Romantik. Deshalb ist die blühende Orchidee auch die perfekte Stellung für dieses Sternzeichen. Der Mann sitzt dabei im Schneidersitz, sie setzt sich mit dem Gesicht zu ihm auf seinen Schoß und schlingt die Beine um seine Hüften. Diese romantische und unglaublich erotische Stellung gibt dem Krebs das Gefühl von Verbundenheit und beschert ihm auch noch unglaubliche Orgasmen.

Löwe

Löwen haben immer gerne das Sagen. Das gilt auch für Sex. Deshalb mögen sie jede Stellung, bei der sie die Kontrolle übernehmen. Für dieses Sternzeichen ist die Reiterstellung wie geschaffen. Dabei kann der Löwe nämlich seinem Partner in die Augen schauen und trotzdem das Sagen haben. Hierfür liegt der Mann auf dem Bett und die Frau sitzt auf ihm. Der Winkel in dieser Stellung verspricht außerdem unglaubliche Orgasmen.

Jungfrau

Die Jungfrau braucht beim Sex viel Intimität und Körperkontakt. Deshalb liebt dieses Sternzeichen die Elefantenstellung. Dabei liegt die Frau auf dem Bauch und der Mann hockt sich über sie und dringt von hinten in sie ein. In dieser Stellung kann es schon heiß hergehen und es gibt auf jeden Fall genügend Körperkontakt. Genau das, was sich die Jungfrau im Bett wünscht.

Waage

Die Waage experimentiert im Bett gerne. Aber, egal wieviele Stellungen sie schon ausprobiert hat, kommt sie dennoch immer wieder auf die Kerze zurück. Bei dieser Stellung liegt die Frau auf dem Rücken und legt ihre Beine auf den Schultern ihres Partners, der gegenüber von ihr kniet ab. So kann er in sie eindringen. Diese Stellung erfordert Durchhaltevermögen. Darin ist die Waage aber sowieso ein Profi.

Skorpion

Der Skorpion liebt einen guten Quickie. Natürlich kann für dieses Sternzeichen der Sex ruhig auch mal etwas ausgiebiger sein, aber eigentlich mag er es schnell und effektiv. Deshalb liebt der Skorpion eigentlich jede Sex-Stellung, die es im Stehen gibt. Wählerisch ist er dabei nicht, solange es ihm Spaß macht. Hin und wieder braucht dieses Sternzeichen aber auch mal richtig klassischen Blümchensex. Denn die Zärtlichkeiten und Emotionen gehen bei einem Quickie meistens etwas verloren.

Schütze

Schützen wollen sich beim Sex austoben. Sie brauchen nicht viele Zärtlichkeiten oder Intimität, denn das holen sie sich eher beim längeren Kuscheleinheiten vom Partner. Deshalb ist Doggy-Style auch genau das Richtige für dieses Sternzeichen. An dieser Stellung verliert er einfach nicht den Spaß und sie verschafft ihm immer wieder unglaubliche Orgasmen.

Steinbock

Der Steinbock ist effizient und zielorientiert. Und das auch im Bett. Obwohl er nicht davor zurückschreckt auch mal etwas Neues auszuprobieren, landet der Steinbock dennoch immer wieder bei der klassischen Missionarsstellung. Er liebt nämlich alles daran: Dem Partner in die Augen zu schauen, das Tempo leicht mitzubestimmen und sein Gegenüber berühren zu können.