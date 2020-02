Neues Jahr, neues Glück. Das trifft nächstes Jahr vor allem auf diese 4 Sternzeichen zu. Denn auf sie kommt 2020 eine große Veränderung zu. Sie werden sich trennen.

Doch das kann auch seine guten Seiten haben.

Skorpion

Laut Horoskop wird 2020 ein anstrengendes Jahr für den Skorpion. Denn irgendwie läuft es anfangs nicht so ganz. Die sonst so harte Schale dieses Sternzeichens bricht und es muss sich mit seiner verletzlichen Seite auseinandersetzen. In Sachen Beziehung passt es irgendwie nicht mehr und eine Trennung steht bevor. Doch keine Sorge. Denn es geht auch wieder bergauf. 2020 lernt der Skorpion dadurch nämlich völlig neue Seiten an sich kennen.

Zwillinge

Auch manche vergebene Zwillinge werden sich 2020 trennen. Denn sie sind bekannt dafür, sehr sprunghaft zu sein. Schon in den vergangenen Monaten war dieses Sternzeichen irgendwie etwas unruhig und nicht ganz glücklich. Im neuen Jahr zieht der Zwilling deshalb einen Schlussstrich, um endlich neu durchzustarten. Sich zu trennen scheint für dich der beste Ausweg zu sein, denn du brauchst endlich wieder mehr Zeit für dich.

Löwe

Der Löwe liebt es bekanntlich im Mittelpunkt zu stehen. Besonders in Beziehungen fällt es ihm schwer, auch mal die Kontrolle abzugeben oder an den Partner zu denken. Wenn er so weiter macht und nicht aufpasst, dann kommt es auch bei ihm 2020 zur Trennung. Denn er achtet viel zu wenig auf die Bedürfnisse seines Partners. Irgendwann zieht der jedoch den Schlussstrich. Im neuen Jahr wird es für dieses Sternzeichen also Zeit, sein Verhalten zu überdenken.

Waage

2020 wird richtig spannend für die Waage. Denn dann heißt es alles oder nichts. In den vergangenen Monaten ist sie irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und das macht sich auch in der Beziehung bemerkbar. Im neuen Jahr ist es deshalb höchste Zeit die Wogen wieder zu glätten. Doch klappt das auch mit der Partnerschaft? Denn eigentlich braucht die Waage etwas Zeit, um sich selbst wiederzufinden. Sich zu trennen bleibt ihr womöglich leider nicht erspart.