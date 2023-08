Was ist noch spektakulärer als ein Vollmond? Richtig: ein Supermond! Genau das sehen wir, wenn wir heute Nacht in den Himmel blicken. Warum dieses Phänomen am 1. August so besonders ist, verraten wir euch hier.

Und es gibt im August außerdem noch einen zweiten Tag, an dem wir den großen Supermoon bewundern können.

Supermond: Im August sehen wir das Phänomen gleich zweimal

Der August startet gleich mal mit einem ganz besonderen Ereignis. Denn heute Nacht, am 1. August 2023, ist nicht nur der Vollmond am Himmel zu bewundern, sondern gleich ein Supermond. In Astronomie-Kreisen ein unglaubliches Phänomen. Denn der Mond erscheint der Erde spektakulär nahe und erstrahlt noch größer und heller, als ein herkömmlicher Vollmond.

Das liegt daran, dass die Distanz zwischen Erde und Mond nur noch in etwa 357.000 Kilometer beträgt. Damit scheint der Himmelskörper für uns als Betrachter:innen um ganze 17 Prozent größer zu sein. Die Strahlkraft ist sogar um 30 Prozent stärker als bei einem gewöhnlichen Vollmond.

„Blue Moon“ folgt am Monatsende

Doch das war noch nicht alles! Sollte das Wetter an dem Ort, an dem ihr euch heute Nacht befindet, nicht ganz so prickelnd sein, dann habt ihr noch eine weitere Chance, den Supermond zu sehen. Am 31. August findet das Spektakel ein zweites Mal statt. Diesmal sogar noch phänomenaler. Denn der Mond ist der Erde dann sogar um einige Kilometer näher, als am Monatsanfang.

Nachdem es besonders selten vorkommt, dass ein derartiges Himmelsspektakel gleich zweimal stattfindet, spricht man hierbei auch von einem „Blue Moon“. Dabei färbt sich der Mond nicht Blau; vielmehr soll die Bezeichnung etwas sehr Seltenes zum Ausdruck bringen. Im Englischen gibt es etwa die Redewendung „once in a blue moon“, was so viel heißt wie „alle heiligen Zeiten“. Zwei Supermonde in nur einem Monat zählen also zweifelsohne zu dieser Kategorie.

Der beste Beobachtungszeitpunkt

Wie immer beim Beobachten von Himmelsphänomenen gilt: je licht-ärmer die Umgebung, desto besser ist die Sicht. Doch nachdem der Supermond wirklich kaum zu übersehen sein wird, habt ihr sicherlich auch in der Stadt die Chance, einen Blick zu erhaschen! Zeitlich sollte der Mond am 1. August um etwa 20:30 Uhr seinen Höhepunkt erreichen und am spektakulärsten aussehen. Am 31. August ist es in den frühen Morgenstunden, etwa um 3:30 Uhr so weit.