Der Teenager Lawson Spolansky teilt seinen Kummer mit seiner TikTok-Community, nachdem er herausgefunden hat, dass sein bester Freund seit zehn Jahren von seiner eigenen Familie als „Schauspieler“ engagiert wurde.

Sein Video hat bereits mehr als 1,4 Millionen Views

Lawsons Leben wird über Nacht zur Truman Show

Es war an einem Sommertag im Juli 2015, als Lawson Spolansky auf seinem Spielplatz vom Klettergerüst fällt und sich verletzt. Ein kleiner blonder Junge macht sich daraufhin lustig über ihn. Da eilt die Mutter des Jungen Lawson zu Hilfe. Die beiden kleinen Jungen vertragen sich schnell wieder und verbringen den Rest des Tages zusammen im Park. Lawson ist ziemlich überrascht, als er den Jungen, der sich Dexter nennt, zum Schulbeginn 2012 neben sich sitzen sieht.

In einem TikTok-Video, das mittlerweile mehr als 1,4 Millionen Mal angeschaut wurde, erzählt Lawson, dass er damals im Alter von fünf Jahren einige „soziale und verhaltensbezogene Probleme an den Tag legte“. Daher war die mit der Zeit sich eng entwickelte Freundschaft mit Dexter sehr wichtig für ihn. Lawson fühlte sich mit dem Freund an seiner Seite deutlich wohler, was sich auch positiv auf seine Schulleistungen auswirkte.

Ein Instagram Foto stellt seine Welt auf den Kopf

Sechs Jahre später (2018) plante Dexter, seinen Freund mit seinem Geburtstagsgeld auf eine Reise nach Paris, Spanien und Kalifornien mitzunehmen. Lawson ging bereits seine Packliste durch, als Dexter ihm Tags darauf die Pläne mit seltsamen Ausreden wie „krank zu sein“ oder „ins Tenniscamp gehen zu müssen“, wieder zunichtemachte.

Lawson traute seinen Augen kaum als er kurz darauf ein Instagrambild von Dexter, dessen Mutter und seiner eigenen Tante Jecka im Urlaub in Hollywood sah. Er rief Dexter an, woraufhin der meinte, es müsse sich wohl um ein „Missverständnis“ handeln. Jetzt wollte Lawson es aber wissen. Er fragte seinen Vater, ob dieser eine Ahnung hätte, warum seine Tante (die Schwester seines Vaters) mit der Familie seines Freundes ihren Urlaub verbrachte. Der erklärte ihm, es hätte ein zusätzliches Ticket gegeben, das eigentlich für ihn bestimmt gewesen sei, letztendlich aber an Lawsons Tante ging. Die Reise wäre halb geschäftlich, halb privat gewesen. So sei der Plan von Dexters Mutter gewesen, sich dort auch Häuser anzuschauen.

Ist sein bester Freund nur ein Schauspieler?

In seinem TikTokVideo erzählt Lawson, dass er Jahre später, also 2021, begann, einen jungen Mann zu daten. Dieser erzählte ihm, dass er früher als Poolboy für Dexters Familie gearbeitet hatte und bringt schließlich die wahre Geschichte hinter Lawsons Freundschaft mit Dexter ans Licht. So sei Dexters Mutter in Wahrheit seine Agentin. Seine eigene Tante Jecka hätte den Sohn ihrer besten Freundin (Leiterin einer Produktionsfirma) als Kumpel für ihren Neffen angeheuert.

Die Verstrickungen im Hintergrund sind leider noch nicht alles – wie Lawson erzählt, stellte sich auch heraus, dass seine Therapeutin die Schwester von Dexters Agentin sei. Für ihn ein Schock! „Jetzt bin ich gebrochen, habe große Vertrauensprobleme und habe das Gefühl, dass ich nie wirklich irgendwo hingekommen bin“, klagt er in seinem Video. „Ich dachte, ich hätte einen echten Freund, aber dann stellt sich heraus, dass dieser Freund tatsächlich bezahlt wird.“ Als er Dexter mit diesen Anschuldigungen konfrontierte, habe dieser sie bestätigt.

Seine Tante engagierte den Freund als Schauspieler

User:innen reagieren fassungslos auf Lawsons traurige Geschichte. Ein Viewer kommentiert nachdenklich: „Okay, das ist also verrückt, aber war sich Dexter dessen bewusst? Weil er erst 5 Jahre alt war.“ Lawson beantwortet die Frage damit, dass Dexter zu Beginn angeblich auch von seiner eigenen Mutter angelogen wurde. „Seine echte Mutter (die Dame, die ich nie getroffen habe, sondern nur den Manager, die sich irgendwie wie eine Mutter verhielt) hat ihn dazu verpflichtet, und als er alt genug war, hat er einfach mitgemacht.“ Rückblickend glaubt Lawson, dass seine Tante die große Architektin dieser aufwändigen Scharade war, während seine eigene Mutter total dagegen war.