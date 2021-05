In der vergangenen “Temptation Island”-Folge eskalierte Mike wieder einmal mit den Single-Frauen. Nach einem heißen Lapdance von Gina kann sich der vergebene Mann nicht mehr halten und küsst die Verführerin.

Außerdem wurden die Polariod-Fotos aus der Männer-Villa den vergebenen Frauen gezeigt. Vor allem für Sabine und Alicia scheint die Beziehung zu ihren Männern endgültig vorbei zu sein.

Mike küsst Gina nach Lapdance

Sabine scheint bereits einen Schlussstrich gezogen zu haben. Die Beziehung zu ihrem Freund Mike ist wohl kaum noch zu retten. Dabei hat sie noch nicht einmal die neuesten Bilder gesehen. Denn in der vergangenen Folge eskalierte die Partynacht in der Männer-Villa wieder einmal. Ob Mike noch lange der Verführerin Gina widerstehen kann? Sie liefert ihm einen heißen Lapdance, der es wirklich in sich hatte. Mike scheint währenddessen kaum an sich halten zu können. Schlussendlich drückt er ihr auch noch einen Kuss auf. Ob die Beziehung zwischen Mike und Sabine noch zu retten ist?

“Temptation Island”-Frauen sehen freizügige Fotos von Männern mit Verführerinnen

Die vergebenen Frauen bei “Temptation Island” bekamen in der vergangenen Folge von ihren Männern noch mehr Bilder zu sehen. Denn plötzlich wurde die Fotowand aus der Männer-Villa zu den Frauen gestellt – und umgekehrt. Während die vier Männer relativ humane Bilder von ihren Freundinnen zu sehen bekommen, konnten Sabine, Meike, Alicia und Marlisa ihren Augen kaum trauen.

Während die vier Frauen mit den Single-Männern relativ harmlose Polaroid-Fotos aufgenommen haben, waren die Fotos der Männer gezeichnet von viel nackter Haut und provokativen Posen. Diese Bilder treffen vor allem zwei Frauen hart: Alicia und Sabine konnten kaum glauben, was sie von ihren Freunden sahen. “Ich gehe kotzen, ich gehe schlafen”, meint Alicia, als sie die Bilder ihres Freundes Yasin sieht. Und auch Sabine ist von den Fotos entsetzt: “Wer will noch so einen Mann haben, der bei jeder Party so hart eskaliert und irgendwelche Ärsche im Gesicht hat? […] Ich will den nicht mehr. Die Beziehung zu Mike ist fertig“.

Aller Folgen von “Temptation Island” könnt ihr auf TVNOW streamen.