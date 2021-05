Zwischen Yasin und der Single-Frau Krissi scheint es bei “Temptation Island” ordentlich gefunkt zu haben. Denn die beiden flirten ununterbrochen miteinander. Auch die andere Männer können sich bei den Single-Frauen kaum noch zurückhalten.

In einem Interview behauptet der 29-Jährige zwar, dass zwischen ihm und Krissi nichts laufen würde, doch Fans der Reality-Show sind da anderer Meinung.

Yasin flirtet ununterbrochen mit Verführerin Krissi

Bahnt sich da was zwischen “Temptation Island”-Kandidat Yasin und Verführerin Krissi an? Seit Tag eins sind die beiden in der Männer-Villa nahezu unzertrennlich und das, obwohl der 29-Jährige eigentlich nur bei der Show ist, um seiner Freundin die Treue zu beweisen. Anfangs wirkte es zwischen ihm und der Single-Frau auch noch eher freundschaftlich. Jetzt aber ist die körperliche Anziehung zwischen den beiden gar nicht mehr zu übersehen.

Turtelnd sitzt Yasin meist etwas abseits der Gruppe mit der 21-Jährigen und kann ihrem flirtenden Blick kaum noch widerstehen. “Du musst damit aufhören”, sagt er zu ihr. Bedeutet das etwa, dass Yasin Gefühle entwickelt hat? In einem Interview gegenüber Promiflash behauptet der 29-Jährige das Gegenteil. “Sie ist schon eine Liebe, so ist es nicht. Aber für die echte Liebe und ein Leben zusammen fehlt bei ihr doch ziemlich viel für mich”, sagt er. Fans sind da allerdings anderer Meinung. In den Kommentaren zu einem Posting von “Temptation Island” auf der offiziellen Instagram-Seite scheinen sich alle einig zu sein: Zwischen den beiden hat es gefunkt! “Er hat sich längst verraten… Er hat Gefühle für sie, das kann er spätestens nach der letzten Folge nicht mehr leugnen”, schreibt eine Userin in die Kommentare.

“Temptation Island”-Finale wird spannend

Aber nicht nur bei Yasin fragen sich die Fans, ob die Beziehung halten wird. Auch die anderen Männer flirten mit den Single-Frauen ständig. Ihre Freundinnen haben deshalb auch bereits jede Menge Tränen vergossen. Besonders betroffen von den Bildern, die sie immer wieder am Lagerfeuer sieht, ist Sandra. Denn ihren Freund Mike sieht man nur noch gemeinsam mit der Verführerin Gina. Die soll sogar schon Gefühle für ihn entwickelt haben, wie Promiflash berichtet.

Zwischen Marlisa und Fabio herrscht derzeit dicke Luft. Denn er konnte beim vergangenen Lagerfeuer sehen, wie seine Freundin über ihn lästerte. Er würde sein Leben nicht auf die Reihe bekommen. Daraufhin schlief er mit gleich drei Frauen gemeinsam in seinem Bett. Wegen dieses Regelverstoßes vergoss Marlisa dicke Tränen. Nur bei Marcus und Meike scheint es wenig Drama zu geben. Denn er interessiert sich kaum für die Single-Frauen. Allerdings fällt seiner Freundin immer mehr auf, wie eingeengt sie sich in der Beziehung fühlt und hinterfragt deshalb ihre Partnerschaft.

Das Finale von “Temptation Island” könnt ihr ab 3. Juni auf TVNOW streamen.