Wir alle sollten uns mit unserem eigenen Körper viel mehr auseinandersetzen und definitiv mehr Acht auf ihn geben. Zum Thema Frauengesundheit haben wir mit dem Institut AllergoSan gesprochen und sechs wichtige, simple, allgemeine und spezielle Tipps für euch zusammengefasst! 😃

1. Stress vermeiden

Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Stress. Einige mit extremer Müdigkeit, andere bekommen Kopfschmerzen und wiederum andere verfallen Hungerattacken oder essen sogar gar nichts! Stress schwächt zusätzlich das Immunsystem, wodurch Entzündungen im Körper entstehen. Wusstest ihr, dass sich 80% des Immunsystems im Darm befindet? Daher ist vor allem die Darmschleimhaut von der Entzündung betroffen und wird durchlässig. Somit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt.

Bild: Unsplash / cottonbro

2. Ausreichend Bewegung

Sport erhöht die Verfügbarkeit der Aminosäure Tryptophan, das von endokrinen Zellen im Darm zu Serotonin umgewandelt wird. Das bedeutet für uns: Sport hebt die Stimmung, bessert die geistige Leistung und sorgt für besseren Schlaf. Und wenn wir besser schlafen, fühlen wir uns natürlich am nächsten Tag frisch und munter. Und das wollen wir doch alle, oder? Ein guter Start morgens ist das A&O, um einen erfolgreichen Tag zu haben. Und ein erfolgreicher Tag, bringt uns wiederum beruhigenden Schlaf. Ein Success-Circle, den wir uns alle wünschen, oder? 😎

Bild: Pexels / LYFE

3. Darmgesundheit für ein hormonelles Gleichgewicht

Neue Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass das Darmmikrobiom eine zentrale Rolle bei der Regulierung des Östrogenspiegels im Körper spielt. Daher ist es also wichtig, den Darm mit entsprechenden Bakterien und ausreichend Ballaststoffen zu versorgen. Um die Darmflora ins Gleichgewicht zu bringen, empfiehlt uns das Institut AllergoSan OMNi-BiOTiC® PANDA sowie OMNi-BiOTiC® FLORA plus+. Ersteres ist vor allem für Schwangere und Babys geeignet, denn damit der Darm seinen Aufgaben bestmöglich nachkommen kann, ist eine artenreiche Darmflora mit Billionen nützlichen Bakterien unerlässlich. Und deren Entwicklung beginnt bereits bei der Geburt des Kindes. Wusstet ihr das?

Bild: Shutterstock / Institut AllergoSan

4. Scheidenflora…Alles OK?!

Die Vaginalflora der Frau ist ein wichtiger Schutzschild vor schädlichen Keimen. Milliarden unterschiedlicher nützlicher Laktobazillen sorgen nämlich für einen sauren pH-Wert in der Scheide, wodurch sich krankmachende Bakterien und Pilze nicht vermehren können. OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ bringt die Scheidenflora wieder in Balance – einfach trinken und wohl fühlen. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren! Ihr auch? 😃

Bild: Institut AllergoSan / frankly.alina

5. Eisenwert im Auge behalten!

Besonders Frauen mit starker Menstruation, sowie Schwangere sollten ihre Eisenwerte im Blick haben. Plagt ihr euch mit Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Leistungsabfall und Vergesslichkeit? Dann sind das erste Anzeichen, auf die ihr unbedingt reagieren solltet! META-CARE® Eisen kombiniert pflanzliches Eisen aus dem Curryblatt mit gut bioverfügbarem Eisenbisglycinat. Damit fühlt ihr euch bald wieder besser, da sind wir uns sicher! 💪

Bild: Shutterstock / puhhha

6. Ein guter Start für Mutter und Kind

Die Entwicklung des kindlichen Immunsystems wird von den Darmbakterien mitgeprägt. Für einen guten Start für Mutter und Kind wurde daher OMNi-BiOTiC® PANDA entwickelt. Habt ihr (dein Partner oder du) Allergien oder Ekzeme? Dann empfiehlt das Institut AllergoSan einen frühzeitigen Beginn für die Mutter bereits ab dem 8. Schwangerschaftsmonat sowie für das Baby ab dem ersten Lebenstag. Tipps und Tricks für die aufregende Zeit der Schwangerschaft und für den ersten Abschnitt nach der Geburt findest du übrigens bei der PANDApost. Gleich hier informieren! 😍