In einer Beziehung zu sein ist etwas Wunderschönes, doch es erfordert auch ein bisschen Arbeit. Denn wenn man über manche Dinge nicht offen und ehrlich mit seinem Partner redet, entstehen schnell Missverständnisse und Streitereien.

Deshalb solltet ihr über diese fünf Themen unbedingt offen sprechen:

1. Sex und Verhütung

Mit deinem Partner über Sex zu reden ist unglaublich wichtig. Denn die Grenzen zu kennen und über mögliche Lieblingsstellungen zu reden hilft euch nicht nur dabei ein gutes Sexleben zu haben, sondern bringt euch auch viel näher. Dabei ist es besonders wichtig offen und ehrlich mit dem Thema umzugehen und genau zu sagen, was man sich in der Beziehung vorstellt. Nur keine Scheu, denn manchmal ist schon das Gespräch über Sex das beste Vorspiel! Aber einen Punkt solltet ihr bei diesem Gespräch auf keinen Fall auslassen: Verhütung! Redet darüber welche Verhütungsmethode die richtige für eure Beziehung ist und auf welche ihr lieber verzichten würdet. Es ist auch nicht falsch ihn darum zu bitten etwas beizusteuern – schließlich habt ihr ja auch beide was davon.

2. Familie

Wie wichtig ist deinem Partner die Familie? Dieser Punkt kann später schnell einmal in einem Streit ausarten. Deshalb solltet ihr von Anfang an darüber offen und ehrlich reden. Denn vielleicht wirst du deine Schwiegereltern doch öfters sehen, als du es erwartet hättest. Wenn ihr euch aber ausgesprochen habt und jeder weiß, wo er steht, kann dieser Streit auch wieder schnell erledigt sein. Dazu zählt aber nicht nur die Familie. Auch regelmäßige Mädelsabende oder Partys mit Freunden sollten in diesem Gespräch vorkommen. Nicht, dass sich einer später vernachlässigt fühlt, weil der andere viel Zeit mit seinen Freunden verbringt. Wer darüber offen redet, der wird auch keine Probleme in der Beziehung damit bekommen.

3. Stress oder schlechte Laune

Der Alltag im Job oder der klassische Freizeitstress können schon mal belastend sein. Dann kommt man von einem anstrengenden Arbeitsalltag nach Hause und bringt die schlechte Laune gleich mit. Um einen Streit deswegen oder nervigen Sticheleien aus dem Weg zu gehen, solltest du einfach mit deinem Partner offen darüber reden. Sag ihm, warum es dir schlecht geht oder du so gestresst bist. Allein darüber mit jemanden zu reden macht es meistens schon besser. Und wer weiß, vielleicht kann er dir auch dabei helfen das Problem zu lösen. Versuch es einfach einmal!

4. Die Vergangenheit

Die Vergangenheit deines Partners zu kennen ist genauso wichtig, wie seine Gegenwart. Nicht das eines Tages seine Ex vor der Türe steht und du völlig unvorbereitet bist. Deshalb solltet ihr bereits am Anfang der Beziehung über Ex-Partner, Missgeschicke und vergangene Erfolge reden. Du wirst schnell merken, dass euch dieses Gespräch so viel näher bringt und ihr euch dann auch blind vertrauen könnt. Außerdem sind die Dinge, die du dir in deinem Kopf zusammenreimst meistens viel schlimmer als die Wahrheit. Wenn du weißt, mit wie vielen Frauen er schon zusammen war, brauchst du dir keine Hirngespinste mehr zusammenzureimen.

5. Die Zukunft

Möchte dein Partner irgendwann Kinder? Will er in der Stadt oder am Land leben? Wie stellt er sich eine glückliche Beziehung vor? – Diese Fragen sind genauso wichtig, wie seine Vergangenheit. Denn die Zukunft wollt ihr ja schließlich gemeinsam verbringen und da solltet ihr schon auf einer Wellenlinie sein. Natürlich solltet ihr euch bei diesem Gespräch nicht gegenseitig zu etwas drängen, was ihr nicht wollt. Aber keine Sorge, wenn ihr bei einem Thema nicht einer Meinung seid. Denn ihr habt schließlich noch etwas Zeit für die Lösung dieses Problems. Und wir verändern uns auch, deshalb kann es sein, dass wenn ihr so weit seid, ihr dann sogar gleicher Meinung seid.