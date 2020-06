Eine Gruppe von Touristen erlebte während ihrer Safari-Tour in Afrika einen magischen Moment. Denn während ihrer Fahrt kamen sie so nah an die Tiere heran, dass sie live die Geburt eines Babyelefanten beobachten konnten.

Inzwischen gibt es sogar ein Video der rührenden Szene, die sich den Touristen bot. Darin ist zu sehen, wie die Elefantendame freudig ihren Nachwuchs begrüßt.

Safari-Touristen beobachten Geburt von Babyelefanten

Auf einer Safari-Tour durch Afrika bot sich Touristen nun ein herzergreifender Anblick. Denn während ihrer Fahrt konnten sie die Tiere nicht nur beobachten, sondern wurden auch Augenzeuge einer Elefanten-Geburt und hatten die Möglichkeit live dabei zu sein, als eine Elefantendame ihren Nachwuchs bekam. Wie ein Video des magischen Moments zeigt, wurde das süße Elefantenbaby nach seiner Geburt sofort von seiner Mutter umsorgt. Auch die anderen Elefanten der Herde rannten daraufhin zu dem Kleinen, um es lautstark zu begrüßen. Die Touristen hielten den besonderen Augenblick auf Kamera fest, bevor die Elefantenherde mitsamt seinem neuesten Mitglied schließlich weiterzog.

Die sozialen Wesen im Tierreich

Die Schwangerschaft einer Elefantendame dauert übrigens knapp zwei Jahre. Nach ihrer Geburt können die Babys sofort auf eigenen Beinen stehen und sich selbst ernähren. Dennoch müssen sie vor Fressfeinden des Tierreiches ausreichend geschützt werden. Dafür sind die anderen Mitglieder der Herde verantwortlich. Denn Elefanten sind sehr soziale Tiere, die immer darauf achten, zusammen zu bleiben.