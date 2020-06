In einigen afrikanischen und asiatischen Ländern ereignete sich gestern (21. Juni) ein seltenes Spektakel am Himmel. Denn zum ersten Mal seit langem schob sich der Mond in einem bestimmten Winkel zwischen Sonne und Erde, mit dem er einen leuchtenden Ring freiließ.

Eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis ist sehr selten. Denn für Menschen ist sie nur etwa alle zwei Jahre und von lediglich einem kleinen Teil der Erde aus sichtbar.

Ringförmige Sonnenfinsternis über Afrika und Asien zu sehen

Menschen aus Teilen Afrikas und Asiens konnten gestern (21. Juni) an einem historischen Moment teilhaben. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit kam es zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Diese entsteht, wenn sich der Mond so zwischen Sonne und Erde schiebt, dass er einen leuchtenden Ring frei lässt. Das atemberaubende Spektakel ist äußerst selten. Denn es ist nur etwa alle zwei Jahre von einem kleinen Teil der Erde aus zu sehen.

Im Nordosten der Republik Kongo begann die ringförmige Sonnenfinsternis gestern. Um 5:56 Uhr (Ortszeit) war sie für die Bewohner am Himmel sichtbar. Nach einer Minute und 22 Sekunden war das magische Himmelsschauspiel über Kongo allerdings schon wieder vorbei und es wurde dunkel. Anschließend zog die seltene Sonnenfinsternis weiter und wanderte über die arabische Halbinsel und Indien, bis sie schließlich China und Taiwan erreichte. Als das Himmelsspektakel, um 12.10 Uhr Ortszeit, seinen Höhepunkt erreichte, befand es sich gerade über Uttarakhand an der indisch-chinesischen Grenze.

Nächstes Himmelsspektakel am 14. Dezember

Die nächste Sonnenfinsternis findet übrigens am 14. Dezember statt. Dabei handelt es sich allerdings um keine ringförmige, sondern eine totale Sonnenfinsternis. Sie soll vor allem von Südamerika aus zu sehen sein.