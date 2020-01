Gute Freunde geben uns Halt und Sicherheit. Sie bereichern unser Leben und sind für jeden Spaß zu haben. Es gibt aber den Moment, in dem man merkt, dass die ein oder andere Freundschaft einem nicht mehr gut tut. Bei diesen fünf Anzeichen sollte man die Freundschaft überdenken:

1. Deine Freundin ist deine Konkurrentin

Du hast manchmal das Gefühl, als würde dich deine Freundin klein halten wollen und sich nicht ehrlich für dich freuen können? Sie scheint eher mehr mit dir zu konkurrieren, als dich zu unterstützen.

2. Du fühlst dich ausgenutzt

Immer bist es du, die alles für die Freundschaft tut? Du gibst, bekommst aber fast nicht zurück? Melden tut sie sich nur, wenn sie etwas braucht? Das hast du wirklich nicht nötig!

3. Ihr habt euch auseinandergelebt

Manchmal hast du das Gefühl, als würdet ihr in komplett unterschiedlichen Welten leben. Grundwerte, die ihr einst geteilt habt, haben für eine von euch an Bedeutung verloren. Auch eure Freundeskreise driften immer mehr auseinander. Es scheint so, als würdet ihr auch immer weiter voneinander entfernen. So macht das keinen Sinn mehr.

4. Deine Freundin belügt dich

Du wurdest belogen und hast nicht das Gefühl, als hätte sie sich ehrlich und aufrichtig entschuldigt? Wenn deiner Freundin kleine Lügen dir gegenüber nichts mehr ausmachen, ist es vielleicht Zeit, eure Freundschaft zu überdenken.

5. Du fühlst dich im Stich gelassen

Es ist ganz normal, dass es auch Zeiten gibt, in denen man einfach weniger Kontakt hat. Wenn du dich aber in schwierigen Zeiten völlig im Regen stehen gelassen fühlst, ist das kein gutes Zeichen für eure Freundschaft.