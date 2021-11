Die kleine Katze Midas aus Ankara ist auf dem besten Weg zum Internetstar zu werden. Ja schon klar, dass Haustiere viral gehen ist ja jetzt erstmal nicht Ungewöhnliches. Midas ist allerdings ein ganz besonderes Kätzchen: Aus ihrem normalen Ohrenpaar wachsen zwei weitere Ohren heraus.

Der Katze mit vier Ohren folgen bereits über Hunderttausend Follower auf Instagram.

Katze mit vier Ohren entzückt das Netz

Wer sagt, dass eine Katze nur zwei Ohren haben darf? Ein Exemplar, das gerade auf Instagram an Bekanntheit gewinnt, hat einfach mal vier Ohren und ist mit diesen echt super cute. Ok, wenn wir ganz korrekt sind, hat sie eigentlich nur zwei Ohren, deren Ohrmuscheln sich durch eine genetische Besonderheit doppeln. Aber bei diesen niedlichen Aufnahmen wird auf einen Blick klar, warum die Katze, die auf den Namen Midas hört, inzwischen als „Die Katze mit vier Ohren“ auf Instagram zu einer echten Berühmtheit geworden ist.

Von der Straße ins Rampenlicht

Die Katze der Rasse Russisch Blau lebt in der Türkei. Ihre Besitzerin Canis Dosemeci fand Midas als Junges in einem Hinterhof in Ankara. Sie hatte Mitleid und nahm das Tier kurzerhand mit in ihre Wohnung. Canis war auf einen Blick klar, dass sie dieser kleinen Katze unbedingt ein Zuhause geben wollte: „Wir wollten nie eine Katze kaufen, wir wollten nur eine Straßenkatze retten und sie bei uns aufnehmen“ erzählt sie gegenüber der „Huffington Post“. Die Frau hofft nun, dass durch ihre Bemühungen andere Menschen ermutigen werden, Haustiere aufzunehmen, die möglicherweise nicht zu 100 Prozent „normal“ sind.

Natürlich wurde auch gründlich von einem Tiermediziner überprüft, ob die genetische Besonderheit vielleicht auch ein Risiko für die Mieze darstellen könnte. Doch kein Grund zur Sorge: Ihre Gesundheit wird durch die Doppel-Ohren kein Stück beeinflusst.

In ihrem neuen Zuhause hat die kleine Mieze übrigens auch gleich einen neuen Freund gefunden. I mean seriously, wie süß sind diese Videos bitte!?