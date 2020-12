Sie sind super easy und einfach bequem: Wir lieben unsere Abschminktücher. Doch eigentlich sind sie wirklich schlecht für unsere Haut.

Deshalb solltest du in Zukunft auf Abschminktücher verzichten:

1. Abschminktücher reinigen nicht gut

Wenn du dein Make-up entfernst, möchtest du natürlich auch, dass deine Haut dann schön sauber und gereinigt ist. Doch Abschminktücher machen genau das Gegenteil: Sie verteilen das Make-up eher auf deinem Gesicht, anstatt es vollkommen zu entfernen. Um wirklich alles loszuwerden musst du meistens noch mit einer Seife und warmen Wasser nachhelfen. Bei anderen Produkten wie Öle, die das Make-up entfernen, ist das nicht mehr notwendig.

2. Deine Wimpern leiden darunter

Bei Abschminktüchern muss man meistens ganz schön fest rubbeln, bis auch wirklich alle Wimperntusche-Reste entfernt sind. Das mögen deine Wimpern gar nicht und meisten landen dann ein paar vereinzelte auf dem Tuch. Denn durch die harte Struktur der Tücher bleiben die Wimpern hängen und werden so ausgerissen. Also lieber auf eine sanftere Methode zurückgreifen, statt den groben Tüchern.

3. Abschminktücher entziehen Feuchtigkeit

Abschminktücher sind voller Konservierungsstoffe. Die sollen vor allem verhindern, dass die feuchten Tücher zum Schimmeln anfangen. Genau diese Stoffe sorgen bei deiner Haut für Feuchtigkeitsentzug. Falls du also mit trockener Haut zu kämpfen hast, könnte es daran liegen. Und wenn du sie täglich benutzt, helfen auch gute Cremen nur so viel wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. In manchen Fällen können dadurch auch mehr Falten entstehen und die trockenen Stellen auf den Wangen werden zu deinem treuesten Begleiter.

4. Sie verursachen Hautirritationen

Weil Abschminktücher nicht so effektiv sind, versucht man meistens mit festen Rubbeln noch die letzten Reste herunterzubekommen. Keine gute Idee! Denn das verursacht viele Hautirritationen und schadet deinem gesunden Gesicht enorm. Wenn du es für eine lange Zeit machst, können sich dadurch sogar Pickel oder andere Unreinheiten bilden.