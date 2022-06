Ein Café in Thailand sorgt derzeit für mächtig Aufsehen. In dem Lokal werden die Getränke in Penis-förmigen Plastiktüten serviert. Naja, zumindest bis vor kurzem. Die obszönen Getränkebecher waren wohl zu viel für die Bevölkerung. Ein Shitstorm folgte!

Da ging das Marketing wohl nach hinten los!

Café in Thailand serviert Getränke in skurrilen Tüten

Um die Werbetrommel zu rühren, hat sich ein Café in Thailand etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar kam wohl einer der Besitzer auf die glorreiche Idee, die Getränke aus Plastiktüten in Form eines Penisses zu servieren. Wohl ein Gag, um neue Kunden anzulocken. Begeistert von dem Einfall, teilte das Lokal dann auch auf Facebook Fotos von den skurrilen Tüten.

Bild: @deenchadeen / Facebook

Während wir uns fragen, weshalb wir unseren Milchtee überhaupt aus einer Plastiktüte trinken sollen, schreibt der Laden als Bildunterschrift: „Starr den Tee nicht zu lange an! Du wirst es nicht ertragen können! Und bitte sei nicht zu ernst, lass uns lachen. Wenn du unsere Getränke in der Hand hast, werden dich alle anstarren.“

Das Ziel des Posts: Engagement! Und das ist dem Lokal definitiv gelungen. Doch fast ausschließlich im negativen Sinne. Denn die „Penis-Tüten“ lösten eine Welle der Empörung aus.

„Penis-Tüten“ lösen Shitstorm aus

„Unglaublich, wie geschmacklos ist das!“ oder „total unpassend“ lauten nur einige der Kommentare unter dem Beitrag des Cafés. Ein User fragt sich: „Wie verzweifelt können die Besitzer sein? Was, wenn Kinder das sehen?“.

Das war dann wohl doch zu viel Aufmerksamkeit! Aufgrund der Empörung in den sozialen Medien zog das Café die obszönen Tüten zurück und schrieb eine Entschuldigung. Der Beitrag lautete: „Wir müssen uns bei allen Kunden entschuldigen. Wir werden die (Penis-)Tasche nicht mehr verkaufen. Es geht um viele sensible Themen. Vielen Dank an alle für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.“ Doch das heißt nicht, dass ihre Kunden nun auf ihren kalten Thai-Milktea verzichten müssen. Wie das Café nun verkündet, gibt es die Drinks wieder in gewöhnlichen Tüten zu kaufen.

Bild: @deenchadeen / Facebook