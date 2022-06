Niemand sieht wohl gerne Fotos vom Ex, auf denen er verliebt mit einer neuen knutscht. So würde man das vermutlich auch von Cathy Hummels erwarten. Jetzt sind nämlich Schnappschüsse aufgetaucht, die ihren Noch-Ehemann Mats Hummels beim Knutschen im Mallorca-Urlaub zeigen.

In ihrer Instastory reagiert die 34-Jährige auf die Bilder.

Cathy Hummels: Ihre Reaktion auf Knutsch-Fotos von Mats

Offiziell sind Moderatorin Cathy Hummels und der Fußballer Mats Hummels noch verheiratet. Öffentlich ist aber nach langen Spekulationen seit einiger Zeit bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. Dafür, dass der 33-Jährige andere Frauen datet, gibt’s jetzt auch einen Bild-Beweis aus einem Mallorca-Urlaub. Auf Schnappschüssen, die unter anderem RTL und der BILD-Zeitung vorliegen, ist der Fußballer knutschend mit einer unbekannten Frau zu sehen. Wie Cathy wohl auf die Bilder reagiert? Sie nimmt’s gelassen und mit jeder Menge Humor.

In ihrer Instastory schreibt sie nämlich: „Warum sind alle Artikel, die mich interessieren immer Bild Plus und gesperrt?“, scherzt sie mit Augenzwinkern. Die News rund um die Kntusch-Bilder ihres Noch-Ehemanns prallen von der 34-Jährigen also völlig ab und sie nimmt die Medienberichte und Spekulationen rund um ihre Ehe weiterhin gelassen – wir feiern’s!

Verwirrung rund um Dating-Leben von Mats Hummels

Was die Beziehung von Cathy und Mats Hummels und das Dating-Leben des Fußballers angehen, gibt es ziemlich viel Verwirrung. Lange Zeit war unklar, ob die beiden noch zusammen sind. Im April bestätigte Mats dann selbst, dass die beiden kein Paar mehr sind. Seither gibt es immer wieder Meldungen über neue Frauen an Mats Seite. Zuletzt bestätigte die GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann Datinggerüchte mit dem Fußballer. Ob sich die beiden immer noch treffen und wer die Frau an der Seite des 33-Jährigen im Mallorca-Urlaub ist, ist allerdings nicht bekannt.