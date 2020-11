Wenn es draußen kalt ist, ist ein wärmendes Porridge das perfekte Frühstück. Mit diesen Winter-Rezepten wird dir im Nu wieder warm und du kannst gestärkt in den Tag starten.

Porridge ist auch bei uns schon keine Ausnahme mehr am Frühstückstisch. Der Haferbrei hat sein langweiliges Image längst abgelegt und begeistert uns in den verschiedenen Varianten – egal, ob süß oder herzhaft. Wir haben für dich fünf leckere Rezepte zum Nachmachen zusammengestellt.

Grundrezept für Porridge

Die meisten Hersteller schreiben eine Anleitung auf ihre Verpackungen. Wir halten uns an das klassische Grundrezept von mymuesli. Dafür brauchst du 200 ml Milch, Wasser oder Pflanzenmilch. Diese bringst du dann in einem Topf zum Kochen. 40 g Porridge bzw. Haferflocken hinzufügen und 5 Minuten bei verminderter Hitze köcheln lassen. Die Haferflocken quellen auf und bekommen eine cremige Konsistenz. Je nachdem, wie du dein Porridge gerne hast, kannst du mehr oder weniger Flüssigkeit verwenden. Nach dem Köcheln muss der Haferbrei noch 2-3 Minuten nachziehen, nicht vergessen noch umzurühren. Je mehr du rührst, umso fluffiger wird der Porridge.

Jetzt kannst du mit den folgenden Rezepten dein Porridge aufpeppen:

1. Bratapfel Variation

Mit diesen Zutaten zaubert man Winterfeeling in die Schüssel. Die Kombination sorgt für sofortiges Wohlbefinden und Zimtliebhaber kommen auch auf ihre Kosten.

Zutaten:

1/2 TL Zimt von Sonnentor

1 Apfel

Zum Süßen: Ahornsirup nach Belieben

Und so geht’s:

Den Apfel in kleine Stückchen schneiden und gemeinsam mit dem Zimt in einer Pfanne mit Margarine oder Butter anbraten. Den Ahornsirup zum Süßen in das Grundrezept mischen. Danach die Apfelstückchen auf dem Porridge servieren.

Special Tipp: Ein klein wenig Apfelmus und karamellisierte Mandeln runden das Ganze noch ab.

2. Zitronen-Mohn Oatmeal

Diese Kombination boostet dein Immunsystem. Die Zitrone liefert wichtiges Vitamin C und der Mohn punktet mit Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium.

Zutaten:

1/2 Zitrone (Saft und Abrieb)

1 TL Mohnsamen

1 TL Chiasamen

Ein Schuss Vanille-Aroma

Prise Salz

Zum Süßen: Honig nach Belieben

Und so geht’s:

Alles zusammen mit dem Grundrezept kochen, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Zum Garnieren kann man noch ein paar Samen und Zitronenzeste darüberstreuen.

Special Tipp: Für den Extra-Vitaminboost Heidelbeeren dazugeben und den Vegan Protein Bar Lemon Chia von foodspring zerstückeln und drüber streuen.

Bild: foodspring

3. Weihnachtliches Porridge mit Spekulatius

Diese Variante bringt dich sicher in Weihnachtsstimmung und lässt dich jeden stressigen Tag für einen Moment vergessen. Und das Beste daran ist: Du kannst es auch als Dessert servieren. Dafür musst du es nur in einem Glas aufschichten!

Zutaten:

1 TL Spekulatiusgewürz

Spekulatiuskekse von Bahlsen

1/2 Banane

1 TL Zimt

Ahornsirup

Und so geht’s:

Das Spekulatiusgewürz in das Grundrezept dazumischen. Die Banane in Scheiben schneiden und gemeinsam mit dem Zimt und Ahornsirup in einer Pfanne karamellisieren. Die Spekulatiuskekse zerbröseln bzw. klein hacken. Das Porridge mit den karamellisierten Bananen und den zerbröselten Keksen anrichten.

Special Tipp: Ein klein wenig Haselnussmus dazugeben. Schmeckt himmlisch!

4. Lebkuchen Porridge

Wenn du von Weihnachten nicht genug bekommen kannst, dann musst du dieses Rezept probieren. Das perfekte Frühstück für den Weihnachtsmorgen.

Zutaten:

2 Datteln

15 g Mandeln (gehackt oder ganz)

Prise Lebkuchengewürz

Prise geriebener Ingwer

Kakaopulver zum Streuen

Und so geht’s:

Die Datteln klein schneiden und mit dem Grundrezept gemeinsam kochen. Die Mandeln grob schneiden und in einer Pfanne anrösten. Am Ende alles zusammen vermengen und mit Kakao anrichten.

Special Tipp: Um das volle Lebkuchen-Aroma auszukosten, kannst du Lebkuchen zerbröseln und darüberstreuen.

5. Oatmeal Cacio e Pepe

Sind wir uns ehrlich: Käse macht einfach alles besser, da können die Tage noch so grau sein. Und das Rezept für diese pikante Porridge-Variante ist von niemand geringerem als unserem Lieblingsstar Chrissy Teigen.

Zutaten:

1 Tasse geriebenen Parmesan

1/4 Tasse geschnittenen Mozzarella

3/4 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

Und so geht’s:

Das Grundrezept machen und kurz vor Schluss, wenn die meiste Flüssigkeit von den Haferflocken aufgesaugt wurde, den Käse, Salz und Pfeffer dazugeben. Unter ständigem Rühren, kochen lassen bis der Käse geschmolzen ist.

Special Tipp: Beim Servieren noch ein wenig Parmesan darüber streuen. *sabber*

6. Warme Açaí Bowl

Wir lieben Smoothie Bowls! Doch im Winter ist uns dafür eindeutig zu kalt. Zum Glück müssen wir nicht ganz darauf verzichten, denn du kannst die Açaí Bowl ganz leicht mit deinem Lieblingsporridge kombinieren und warm machen.

Zutaten:

Açaí Bowl von Wholey

Prise Zimt

Handvoll Kokosflocken

Handvoll Heidelbeeren

Zum Süßen: Honig nach Belieben

Und so geht’s:

Das Grundrezept mit dem Zimt, Kokosflocken und Heidelbeeren mischen. Die Açaí Bowl von Wholey nach der Anleitung machen und als Topping über das Porridge geben.

Special Tipp: Garniere es zum Schluss noch mit frischen Früchten. Enjoy!