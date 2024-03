In einem Interview enthüllt Schauspielerin Anne Hathaway jetzt, dass sie in der Vergangenheit eine Fehlgeburt erlitten hat. Sie spricht offen über den Verlust und erinnert sich dabei an die Trauer in diesen Momenten.

2015 dürfte für den Hollywood-Star ein besonders schwieriges Jahr gewesen sein.

Anne Hathaway erlitt eine Fehlgeburt

Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway kennen wir aus den Komödien „Plötzlich Prinzessin“ oder „Der Teufel trägt Prada“. Für ihre Rolle als Fantine in dem Filmmusical „Les Misérables“ wurde sie sogar 2013 mit einem Oscar ausgezeichnet. Seit 2008 ist die talentierte Schauspielerin mit Adam Shulman, der ebenfalls Schauspieler ist, zusammen. Im September 2012 gaben sich die zwei offiziell das Ja-Wort und durften sich vier Jahre später auf die Geburt ihres Sohnes Jonathan freuen. 2019 kündigte Anne ihre zweite Schwangerschaft via Instagram an. Darin befand sich eine besondere Botschaft: denn sie verkündete erstmals „die Hölle der Unfruchtbarkeit und der Empfängnis“, mit ihrem Liebsten durchgemacht haben zu müssen.

Abgesehen davon, wie schwierig es für sie war, schwanger zu werden, erlebte Anne insbesondere 2015 ein emotionales Tief in ihrem Leben. Denn in diesem Jahr erlitt die Schauspielerin eine Fehlgeburt – wovon viele bis heute nichts wussten. Im Interview mit Vanityfair sprach die heute 41-Jährige offen über ihren Verlust und ihre Trauer zu dieser Zeit.

Tränen im Interview

Die Zeit während Annes sechswöchigen Aufführung der Off-Broadway-Show „Grounded“ war für sie deshalb auch alles andere als einfach. Denn als ob es nicht schon schwer genug war, den Verlust eines ungeborenen Babys zu verkraften, verkörperte sie im Rahmen der Aufführung das Leben einer Kampfpilotin, die sich als schwanger entpuppte. „Ich habe ein Stück aufgeführt und musste jeden Abend auf der Bühne entbinden“, erzählt sie im Interview. Nach der Aufführung offenbarte sie ihren Freund:innen, die sie im Backstage-Bereich besucht hatten, erstmals ihre Fehlgeburt. „Es war zu viel, wenn ich auf der Bühne so tat, als wäre alles in Ordnung. Ich musste die Wahrheit sagen“, so Anne in dem Interview.

Daran erinnert sich die „Der Teufel trägt Prada“-Darstellerin mit wässrigen Augen zurück: „Es ist wirklich schwer, etwas so sehr zu wollen und sich zu fragen, ob man etwas falsch macht.“ Sie dachte für eine sehr lange Zeit, dass sie mit dieser Erfahrung alleine sei, bis sie erfuhr, dass viele ihrer Freundinnen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. „Ich dachte: Wo sind diese Informationen? Warum fühlen wir uns so unnötig isoliert? Das ist der Punkt, an dem wir Schaden nehmen. Also beschloss ich, dass ich darüber sprechen würde,“ merkt sie im Interview an.