2020 hatte auch ein paar Lichtblicke zu bieten. Zumindest dann, wenn es um spannende und großartige Serien geht. Denn in diesem Jahr erschien eine Weltklasse Produktion nach der anderen.

Diese Serien sind 2020 erschienen und gehören zu unseren absoluten Favorites:

1. Das Damengambit

Diese Serie darf auf dieser Liste auf keinen Fall fehlen: “Das Damengambit”. Für uns ist diese Netflix-Produktion wohl eine der besten Serien, die 2020 zu bieten hat. Wer hat nicht sofort Lust auf Schach bekommen, als er sich die Mini-Serie angeschaut hat? Vor allem Anya Taylor-Joy als Beth Harmon hat uns mit ihren eindringlichen Blicken und ehrgeizigen Art vollkommen in ihren Bann gezogen. Ein echtes Must-Watch!

2. The Mandalorian

Mit “The Mandalorian” hat das beliebte Star-Wars-Universum einen echten Volltreffer gelandet. Diese Serie bringt das Herz eines jeden Space Western-Fans zum höher schlagen und gehört deshalb zu den wohl besten Serien 2020. Ihr habt die Disney-Produktion noch nicht gesehen? Dann wird es höchste Zeit!

3. Unorthodox

Diese Mini-Serie beruht auf einer wahren Begebenheit. Vermutlich ist auch das der Grund, warum “Unorthodox” wohl jedem unter die Haut gegangen ist. Das Netflix-Drama zeigt eine junge Frau, die von ihrem strengen jüdisch-orthodoxen Leben flüchtet und nach Berlin geht. Dort hat sie mit allen möglichen Hindernissen zu kämpfen und entdeckt ihre Freiheit. Eine großartige Serie!

4. Messiah

Ist Jesus erneut auf die Erde gekommen, um die Menschen ihrem Glauben näherzubringen, oder versucht ein Terrorist mit psychologischen Tricks die Menschheit in einen Krieg zu stürzen? “Messiah” ist wohl die am meisten unterschätzte Serie in diesem Jahr. Denn Anfangs wurde sie von Kritikern zerrissen. Doch dennoch gehört sie auf jeden Fall auf die Top-Liste der Serien 2020. Bis zum Ende ist man sich nicht sicher, was man von dem mysteriösen Mann halten soll, oder was seine Intention hinter seinen Handlungen ist. Wirklich spannend!

5. Gangs of London

Die Action-Serie hat es in sich! In “Gangs of London” wird der brutale Kampf von rivalisierenden Gangs um die “Unterwelt” von London eröffnet, nachdem einer der Gangster-Bosse ermordet wird. Bei dieser Serie kann man einfach nicht wegschalten und sitzt wie gebannt vor dem Fernseher. Deshalb gehört auch sie zu unseren Top 10.

6. Emily in Paris

Natürlich wir haben uns irgendwie mehr von “Emily in Paris” erhofft. Aber irgendwie konnten wir dennoch nicht aufhören zu schauen und freuen uns doch ein kleines bisschen auf die zweite Staffel. Wie wird es weitergehen mit der komplizierten Dreiecksbeziehung und wird sich Emily endlich einen Platz in der Pariser Agentur erarbeiten? Obwohl der Vergleich mit “Sex and the City” doch etwas übermotiviert war, hat sich auch diese Serie einen Platz unter den Top 10 verdient.

7. The New Pope

“The New Pope” ist im Grunde die Fortsetzung von “The Young Pope” und mindestens genauso sehenswert. Die mysteriösen Verstrickungen der katholischen Kirche und die Hintergründe im Vatikan stehen hier im Vordergrund. Natürlich als reine Fiktion. Dennoch fängt man mit der Zeit an zu glauben, dass es nicht so unrealistisch ist, wie zuerst gedacht. Bei dieser Serie bleibt man einfach hängen, auch, wenn man nichts mit Religion am Hut hat.

8. Biohackers

Diese deutsche Serie ist ein echtes Must-Watch! Auch für alle, die normalerweise einen großen Bogen um deutsch Produktionen machen. Denn “Biohackers” ist einfach Weltklasse und nicht ohne Grund wurde die Netflix-Serie bei internationalen Wettbewerben hochgelobt und hat viele Preise abgeräumt. Darin interessiert sich eine junge Frau sehr für Biohacking-Technologien und taucht schon bald in die Welt von illegalen Gen-Experimenten ein, um den Tod ihres verstorbenen Bruders aufzuklären.

9. The Crown Staffel 4

Natürlich darf auch die Erfolgsserie “The Crown” nicht fehlen. Denn seit kurzem ist hier die vierte Staffel heraußen. Und obwohl die meisten Serien mit der dritten Staffel stark nachlassen, ist “The Crown” nach wie vor wirklich großartig. Die Geschichte rund um die Queen von England bringt den Zusehern das britische Königshaus und seine Eigenheiten näher. Nach wie vor eine echte Weltklasse Serie!

10. Little Fires Everywhere

Diese Serie ist im turbulenten Jahr 2020 etwas untergegangen. Dabei ist die Darstellung von Reese Witherspoon einfach phänomenal! Darin geht es um die miteinander verflochtenen Schicksale einer scheinbar perfekten Familie und einer geheimnisumwobenen Mutter und ihrer Tochter. Diese Serie bringt das Blut zum Gefrieren und bietet Spannung bis zum Schluss.