Die Sommerkleider und Röcke sind im Kasten verstaut. Da lassen die frischen Herbstunterteile nicht lange auf sich warten. Und damit uns untenrum schön warm bleibt, sorgen heiße Hosen-Trends für jede Menge Style-Power in der kalten Jahreszeit.

Wir verraten euch, welche Hosen sind jetzt besonders angesagt sind.

Das sind die Top 3 Hosen-Trends der Saison:

So viel schon vorweg: The 90s are back!

#1 Slit-Pants

Wie der Name schon verrät, hat die Hose einen Schlitz in der Mitte des Saumes. Durch das kleine Detail am Beinende bekommt die Hose eine coole Schlagform. Und das Beste: die Schuhe kommen durch den Schlitz besser zur Geltung. Die Modelle gibt’s in den unterschiedlichsten Farben und Ausführungen und bringen die 90s zurück in unseren Kleiderschrank.

Stoffhose von Nly by Nelly, über zalando.at, € 29,95

#2 Gebundene Modelle

Dieser Hosen-Trend ist eine Mischung aus Harems- und Bundfaltenhose. Die Modelle sind etwas weiter geschnitten, gehen am Knöchel zusammen, dann aber wieder leicht auseinander. Der hohe Bund formt eine schöne Silhouette und der tiefe Schritt macht sie obendrein noch gemütlich. Unten zugebunden trimmt sie den Gesamtlook auf High-Fashion.

Extralange Hose von Patrizia Pepe, € 248

#3 Steg-Hosen

Auch diesen Trend kennen wir schon. Früher erfüllte die Keilhose allerdings nur ihren Zweck und wurde als praktische Sporthose getragen. Heute gilt sie als der Street-Style-Allrounder schlechthin. Das Fersenband gibt einen sicheren Halt und verhindert lästiges Verrutschen in Stiefeln.