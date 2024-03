No Pants? No Problem! Manche Trends kommen und gehen, andere wiederum kommen um zu bleiben. So auch der „Not-Pants-Trend“. Erneut erobert der gehypte Look internationale Laufstege und Promi-Beine.

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf den Fashion-Trend.

No-Pants-Trend ist gekommen, um zu bleiben!

Bereits seit längerer Zeit ist der No-Pants-Trend im Gange. Persönlichkeiten wie Bella Hadid, Kendall Jenner oder Hailey Bieber wurden bereits im vergangenen Jahr in diesem Trend-Look gesichtet. Und damit ist noch lange nicht genug: denn der Trend ist gekommen, um zu bleiben! Auch in diesem Jahr verzichten scheinbar weiterhin viele Celebrities und Fashion-Lovers auf ihre Hosen und setzen stattdessen auf Micropants. Das können wir uns von internationalen Laufstegen und berühmten Persönlichkeiten aktuell abschauen.

Erinnern wir uns an US-Schauspielerin Sydney Sweeney, die uns vor kurzem auf der Pariser Fashionweek mit ihren silber-steinigen Panties und ihrem schwarzen Blazer, sowie ihren schwarzen Strümpfen verzauberte.

Sydney Sweeney im No-Pants-Look bei Miu Miu auf der Pariser Fashion Week 2024. Credit: Spotlight / Launchmetrics

Auch Kristen Stewart zeigte sich bereits im No-Pants-Look. Bei der Premiere des Erotikthrillers „Love Lies Bleeding“ ließ der Star die Hose komplett weg und posierte stattdessen mit einem schwarzen Body, schwarzem Blazer und schwarzer Strumpfhose vor den Kameras. Mit ihrem Auftritt sorgte die 33-Jährige jedenfalls für einen Hingucker-Moment. Appropos Hingucker: Auch Rapperin Coi Leray wurde im Trend-Look bei den diesjährigen Grammys am Red Carpet gesichtet. Dabei zeigte sie sich in einem schwarzen Bodysuit mit Schulterpolstern und trug dazu eine mit grünen Federn bedeckte Jacke. Wir lieben es!

No Pants needed

Der No-Pants-Style wird oft als Ausdruck von Selbstbewusstsein und Individualität betrachtet – kein Wunder also, dass hier viele Celebrities zugreifen! Konventionelle Normen werden auf die Seite geschmissen und stattdessen wird Platz für Kreativität und persönliche Freiheit geschaffen. Wie uns die Looks am Runway oder der Stars bereits vorzeigen, ist alles, was dieser Style braucht: Micropants und Strumpfhosen. Wie der Rest kombiniert wird – ob Pullover oder Crop-Top drüber – steht jedem selbst zu.

Wenn wir etwas von den Runway-Fotos der laufenden Fashion-Weeks mitnehmen können, dann ist es das hier: Wer Micropants mit einem Blazer oder einem langen Mantel + Absatzschuhen kombiniert, der macht seinen Look zu einer 10/10. Außerdem wirken die Beine dadurch optisch länger! Also wir haben uns in den Trend absolut verliebt, und ihr?